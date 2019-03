Moderne Rechenzentren sind vor vielen Arten von Cyber-Angriffen geschützt. Aber wie sieht es bei physischen Gefahren aus? Hier besteht nach Ansicht von Ron Catanzaro, Vice President of Rack Systems and NetBotz bei Schneider Electric, teilweise noch Nachholbedarf: "IT-Installationen sind in den letzten Jahren so widerstandsfähig geworden, dass die Menschen manchmal vergessen, wie wichtig Umweltfaktoren in der IT sind." Dazu kommt nach Ansicht von Catanzaro, dass durch den Trend zum Edge-Computing vermehrt auch IT-Umgebungen an Standorten zu finden seien, die für klassische Installationen untypisch seien. Als Beispiele nennt er etwa Bereiche mit hohem Publikumsverkehr oder mit wechselnden Umwelteinflüssen.

Neue Lösungen zum Monitoring der Server-Racks von APC by Schneider Electric sollen nun für mehr Sicherheit auch im Edge sorgen. Mit der Appliance NetBotz Rack Monitor 750 und dem PoE-fähigen Videoüberwachungssystem NetBotz Camera Pod 165 lassen sich physische Bedrohungen wie zum Beispiel zu hohe Temperaturen, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, Wasserlecks, aber auch Rauch und Feuer rechtzeitig erkennen, so dass Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

NetBotz 750 bietet laut APC by Schneider Electric ein vereinfachtes Sensor-Management, kann auch mit drahtlosen Sensoren umgehen und unterstützt zudem die Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle REST-API (Representational State Transfer). Wesentliche Funktionen wie Videoüberwachung, Sensoranbindung und Smartcard-Zugangskontrolle können über nur noch eine einzige IP-Adresse abgebildet werden. Eingehende Sensordaten und Alarme lassen sich zudem zentral in der Cloud-basierten Plattform EcoStruxure IT verwalten.

Die NetBotz Camera Pod 165 löst mit bis zu 4 Megapixel auf. Laut Hersteller kann sie per Power-over-Ethernet mit Strom versorgt werden. Außerdem soll sie auch in lichtschwachen Umgebungen zuverlässig funktionieren. Sobald eine Bewegung im kontrollierten Bereich erkannt wird, wird automatisch ein Videoclip erstellt. Das ermöglicht nach Angaben von APC by Schneider Electric einen aussagekräftigen Audit-Trail für eine Richtlinien-konforme Dokumentation auch der Edge-Standorte. Die neuen Produkte sind ab sofort erhältlich.