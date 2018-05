Die Technik der neuen Modelle von APC by Schneider Electric beruht auf der bewährten Smart-UPS-Serie für die Absicherung von Servern, Storage- und Netzwerksystemen innerhalb verteilter IT-Umgebungen. Die Line-Interactive-USVs mit sinusförmigem Ausgang sind im 19-Zoll-Format oder als Tower und im Leistungsbereich von 750 bis 3.000 VA verfügbar. Die Geräte sind neben der SMC- auch als SMT-Variante mit höherer Autonomiezeit und umfangreicheren Ausstattungsoptionen erhältlich.

Die SmartConnect-Funktion wird über einen zusätzlichen Netzwerkanschluss bereitgestellt, der ausschließlich als sichere Schnittstelle für die Fernüberwachung dient. Die Fernwartungsoption erfolgt über ein speziell abgesichertes Web-Portal, über das Reseller oder Endkunden nach der Registrierung automatische Statusbenachrichtigungen, Firmware-Updates sowie Empfehlungen für den Batteriewechsel und die Wartung erhalten können.

Das Monitoring mit verschlüsselter Datenübertragung benötigt dabei nur einen einfachen Zugang zum Internet. Eine Softwareinstallation, SNMP-Kenntnisse oder spezielle Gateways sind nicht notwendig. Auch technisch nicht versierte Anwender können so jederzeit den Status ihres USV-Systems per Smartphone oder jedem anderen Internet-fähigen Endgerät einsehen, verspricht Schneider Electric. Reseller könnten mit SmartConnect ihren Kunden ohne großen Aufwand einen höheren Service-Level inklusive Wartung anbieten.

Mit der Cloud-basierten Technologie von SmartConnect können Managed-Service-Provider zudem ihr Angebot um USV-Fernüberwachung bei minimalem Aufwand und ohne zusätzliche Kosten für KMUs erweitern. Nahezu per Mausklick integriert sich SmartConnect in RMM-Lösungen von Kaseya und Autotask. So könnten Kundenportfolios kosteneffizient von einer einzigen Plattform aus verwaltet werden, da weder Scripts, SNMP-Traps noch sonstige Software-Agenten erforderlich seien.

Demo und Aktionsangebot auf der TOP 2018

Fachhandelsbesucher der Ingram Micro Hausmesse Top 2018 können sich zudem auf dem Stand von APC live von den neuen Features der SmartConnect-Serie überzeugen. Eine entsprechende Try-and-Buy-Aktion ist schon jetzt verfügbar.

Die neuen USVs sind ab sofort über die Distributoren von APC by Schneider Electric beziehbar. Zur Markteinführung der neuen SmartConnect-Systeme steht außerdem Resellern und MSPs eine kostenlose Demostellung bereit. Weitere Informationen erhalten APC-Partner via E-Mail über die Partnerbetreuung.

