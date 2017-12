APC by Schneider Electric legt zukünftig den Schwerpunkt seiner Partnerausbildung auf Networking, Erfahrungsaustausch und Praxisnähe. Statt Classroom-Training werden ab sofort für die Stufen Premier und Elite praxisnahe IT-Projekte anhand von realistischen Fallbeispielen aus dem Bereich Serverraum- und RZ-Ausstattung beleuchtet und entsprechende Lösungsansätze auf Basis des Portfolios erarbeitet.

Zu den Themen zählen etwa die Ausstattung eines Edge-Rechenzentrums, die Abwägung von Klimatisierungskonzepten oder der Einsatz von Planungshilfen zu Dimensionierung und Mehrfachauslegung der sicheren Stromversorgung. Auch IT-Trendthemen wie IoT, Hyperkonvergenz und MSP-Anwendungen stehen auf dem Trainingsplan.

Keynotes von Partnern und APC-Spezialisten sowie eine abschließende Abendveranstaltung in lockerer Atmosphäre ergänzen die Seminare. Die Veranstaltungen finden künftig bei regionalen VIP-Partnern von APC statt. Die Termine für die zweitägigen Premier-Partner Trainings 2018 stehen bereits fest. Sie finden jeweils am 20. Februar 2018 in Ratingen, danach am 15. Mai 2018 in Gifhorn, am 03. Juni 2018 in München oder Augsburg und zuletzt am 10. Oktober 2018 in Berlin statt.

Bestehende APC-Partner haben zudem die Möglichkeit, Kunden oder befreundete Unternehmen auf die regionalen Trainings einzuladen, was mit 500 Extra-Bonuspunkten im "Power for your Business"-Programm des Herstellers belohnt wird. Informationen zur Anmeldung sowie weitere Details sind nach der Registrierung über das APC-Partnerportal zugänglich.

Weitere Fragen zum Einladungsmanagement, Partnerstatus oder möglichen Sonderkonditionen im Rahmen des APC-Partnertrainings beantwortet die Managerin des Partnerprogramms, Kristina Klemmer, per E-Mail unter diesem Link. (KEW)

