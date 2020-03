"Wir sind für Sie da!", so lautet die Botschaft, die Distributor Api mit seinen Tochtergesellschaften COS und Pilot derzeit auf sozialen Netzwerken seinen Kunden mitgibt.

Demnach arbeiten nun die Vertriebsmitarbeiter vorsorglich "überwiegend im Home Office", wie COS auf Facebook mitteilt. So sollen Bestellungen "wie gewohnt ausgeliefert werden", verspricht der Distributor.

Unterstützung bei Belieferung der Kunden

Die Ansprechpartner sind unter den gewohnten Telefonnummern erreichbar. Zudem verweist das Unternehmen auf die üblichen E-Mail-Kontaktmöglichkeiten unter online@api.de, online@cos-computer.com sowie online@pilot-computer.de.

Lesen Sie auch: Coronavirus verändert Einkaufsgewohnheiten auf Dauer

Zudem verweist Api auf verschiedene Online-Fulfillment-Lösungen: "Sollten Sie in irgendeiner Weise betroffen sein, können wir Sie bei der Belieferung Ihrer Endkunden unterstützen", schreibt der Grossist. Man sei auch in der aktuellen Krise für die Kunden da, lautet die Botschaft. "Gemeinsam finden wir die für Sie optimale Lösung", verspricht man in Baesweiler.