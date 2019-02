Die Api Computerhandels GmbH und die ioSafe Inc. aus Roseville, USA, haben einen Exklusivvertrag für Deutschland geschlossen. Den Resellern stehen nun neben den Direct Attached Storage-Geräten auch NAS- und Server-Lösungen mit geprüfter Feuerfestigkeit und Wasserdichtigkeit im Extrembereich zur Verfügung.

Die NAS-Lösungen ioSafe 218 und 1517 basieren auf den Hard- und Software-Lösungen von Synology. Die Gehäuse überstehen 30 Minuten bei 840 Grad Celsius und 72 Stunden in 3 Meter Wassertiefe. Diese Kombination berechtigt den Vergleich mit einer Flugzeug-Blackbox für kritische Daten.

Für Produkte mit Festplatten wird ein zusätzlich ein Service angeboten, der eine forensische Datenwiederherstellung in allen Schadensfällen ermöglicht, so der VAD. Ein Supportcenter mit Sitz in Deutschland biete zudem umfassenden Service inklusive einem kostenlosen Austauschgerät.

"Der Abschluss des Distributionsvertrags bietet uns Zugang zu dem umfangreichen Kundenkreis der Api Computerhandels GmbH", freut sich Michael Eikler, Vertrieb DACH bei ioSafe. "Wir sehen großes Potenzial im gesamtdeutschen Raum und sind überzeugt, mit Api zusammen hier viel erreichen zu können."

"Durch die Partnerschaft mit ioSafe wird unser Portfolio um einen Anbieter erweitert, dessen Storage- und Serverlösungen die Speicherung kritischer Daten extrem sicher macht, weil die Geräte auch extremsten Bedingungen standhalten", erklärt Andreas Printz, Einkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Api.