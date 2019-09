Die Api Computerhandels GmbH blickt in diesem Jahr auf 25 Jahre erfolgreicher Firmengeschichte zurück und hat sich für ihre jährliche Hausmesse mit der 25Now-Aktion eine besondere Kampagne mit Bezug auf besonders ressourcenschonende und energiesparende ITK-Produkte einfallen lassen.

Zum Thema Klimaschutz, der auch in unserer Branche zunehmend im Fokus ist, will auch Api zum 25-jährigen Bestehen einen Beitrag leisten. In Kooperation mit verschiedenen Herstellerpartnern können die beteiligten 25Now-Artikel vom Endkunden registriert werden. Für jedes 100. registrierte Produkt verspricht Api einen Baum zu pflanzen.

Am 20. September 2019 wird die Aktion im Rahmen der Hausmesse „Home & Business 2019“ in der Kraftzentrale Duisburg vorgestellt. An einem speziell dafür eingerichteten Stand stellt Api den Besuchern das Programm vor und bietet dazu auch eine passende Schulung an.

Anmeldung bis 6. September 2019

Handelspartner werden für den Standbesuch sogar mit einem Einkaufsgutschein über 25 Euro belohnt. Wer an einer Schulung teilnimmt oder sich sehr ausführlich beraten lässt, kann mit etwas Glück sogar einen Einkaufsgutschein über 1.000 Euro gewinnen. Voraussetzung ist die verbindliche Anmeldung zur Hausmesse inklusive der Registrierung für den Besuch des 25Now-Stands bis spätestens zum 6. September 2019.

Am Ende der Veranstaltung wird unter allen Teilnehmern zusätzlich ein Einkaufsgutschein über 25.000 Euro verlost. Sämtliche Einkaufgutscheine können in dem Online-Shop eingelöst werden, über den auch die 25Now-Produkte bestellt werden.

„Wir freuen uns, auf unserer Hausmesse ein neues Programm vorzustellen, das auf den Klimaschutz aufmerksam macht“, so Frank Fritsche, Gesamtvertriebsleiter bei Api. „Die 25Now-Aktion startet mit den Herstellerpartnern Microsoft, Fujitsu, Cherry, Asus und Zotac, aber wir sind sicher, dass sich weitere anschließen werden. Dieses wichtige Thema interessiert ja derzeit wirklich enorm, daher sind wir sehr gespannt auf die Reaktion unserer Handelspartner, die sich auf der Hausmesse ausführlich informieren können. Und der Besuch kann sich ja auch richtig lohnen.“

Weitere Informationen zur Durchführung und zu den Teilnahmebedingungen stellt Api unter diesem Link bereit.

