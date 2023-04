Die Asbisc Enterprises Plc ist unter dem Handelsnamen Asbis als Hersteller und Distributor mit Sitz in Zypern tätig. Der Vertrag mit der Api Computerhandels GmbH bietet nun auch Resellern in der DACH-Region und darüber hinaus Zugang zu den Produkten Asbis-Marken Aeno, Canyon und Prestigio. Der Konzern ist an der Warschauer Börse notiert und erzielte nach eigenen Angaben 2022 einen Umsatz von rund 2,7 Mrd. US-Dollar mit zirka 2.200 Mitarbeitern in 60 Ländern. Aspis betreibt selbst vier Distributionszentren mit 110.000 Artikelnummern im Portfolio.

Verstärkte Präsenz in DACH

Der Vertrag mit Api gilt für die Produktlinien Aeno, Prestigio und Canyon. Aeno steht für intelligente Haushaltsgeräte, etwa ein energieeffizientes Heizgerät welches verspricht, bis zu 50 Prozent der Stromkosten zu sparen. Unter Prestigio findet sich unter anderem die Red Dot Award-prämierte Touchpad-Tastatur Click&Touch und Canyon umfasst Qualitätszubehör für die Bereiche Notebooks und PC, Hearables & Wearables sowie Gaming Produkte.

"Wir legen großen Wert sowohl auf die Produktentwicklung als auch auf die Auswahl von Händlern für unsere eigenen Marken in verschiedenen Ländern. Asbis kann auf eine lange Geschichte zurückblicken und genießt einen zuverlässigen Ruf", sagte Siarhei Kostevitch, CEO, Präsident und Gründer der Asbis-Gruppe. "Unser Versprechen ist, innovative Produkte mit dem größten Nutzen für Kunden anzubieten. So geben wir unseren Partnern neue Möglichkeiten, einzigartige Produkte im Vertriebsnetz zu bewerben."

"Click&Touch von Prestigio ist zum Beispiel die weltweit erste Touchpad-Tastatur, die die Funktion von Tasten auf einer Tastatur und einer Computermaus für ein besseres Benutzererlebnis kombiniert", wirbt Kostevitch weiter für Asbis. "Die intelligente, umweltfreundliche Heizung Aeno, die in Europa entwickelt wurde, spart dank energieeffizienter Heiztechnik Strom und wurde bereits im nun auslaufenden Winter sinnvoll eingesetzt. Dank der Zusammenarbeit mit der Api Computerhandels GmbH können wir neue Kunden finden und sie von unseren Angeboten überzeugen. Api hat als starker Partner im Vertriebskanal alle Voraussetzungen dafür. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden."

"Wir freuen uns, ab sofort die Produkte der Eigenmarken Aeno, Canyon und Prestigio der Asbis-Gruppe in unserem Portfolio zu haben", sagt Andreas Printz, Einkaufsleiter bei Api. "Unser neuer Partner bietet unseren Wiederverkäufern einen echten Mehrwert, da wir mit dessen Artikelvielfalt interessante Produkte in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Smart Home und Gaming zur Verfügung stellen können. So werden wir unserer Hauptaufgabe als Distributor gerecht, unseren Resellern maximale Auswahl und das für sie und ihre Endkunden optimale Produkt zu bieten."