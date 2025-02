Jürgen Szieber ist völlig überraschend am Wochenende verstorben. "Das aufrichtige Mitgefühl des gesamten Api-Teams gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Freunden. Wir wünschen ihnen und uns viel Kraft, um mit diesem schweren Verlust umzugehen", teilt der Distributor mit. Auch das gesamte ChannelPartner-Team möchte sein Mitgefühl mit den Angehörigen, Freunden und Kollegen zum Ausdruck bringen. Mit Szieber verliert der deutsche IT-Channel eine engagierte, bekannte und herausragende Persönlichkeit.

Seine Laufbahn bei Api begann Szieber vor über 13 Jahren als Leiter der Niederlassung Nürnberg und als Produktmanager für Marken wie Lancom, Synology und QNAP. "Mit seinem Engagement und seiner Expertise hat er sowohl die Niederlassung als auch die Zusammenarbeit mit Herstellern auf Einkaufs- und Vertriebsebene entscheidend vorangetrieben", blickt das Api-Team auf diese Zeit zurück.

Vor einem rückte Jürgen Szieber Jahr dann in die in die Api-Geschäftsleitung auf. Als Doppelspitze mit Frank Fritsche übernahm er die Einkaufsleitung. "Auch in dieser neuen Position überzeugte er mit Fachwissen, Teamgeist und Führungsstärke", schreibt Api. " Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke - nicht nur geschäftlich, sondern vor allem auch menschlich, denn er war ein von allen überaus geschätzter Kollege."

"Jürgen und ich haben sehr eng zusammengearbeitet und so viel bei Api bewegt", sagt Fritsche. "Ich kann es noch immer nicht fassen. Natürlich sind eine solch intensive Geschäftsbeziehung und darüber hinaus unser freundschaftliches Verhältnis auch mit persönlichen Emotionen verbunden, so dass es mir sehr schwerfällt, mich auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren, an dem er so großen Anteil hatte. Irgendwie müssen wir jetzt lernen, ohne ihn weiterzumachen."

Auch Api-Geschäftsführer Achim Heyne zeigt sich tief betroffen: "Seit Jürgen Szieber Mitglied der Api-Geschäftsleitung war, hat sich unsere Zusammenarbeit natürlich noch einmal intensiviert. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr mich diese furchtbare Nachricht erschüttert hat. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen."