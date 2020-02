Die Api Computerhandels GmbH und die Patlite Europe GmbH haben eine Vertriebsvereinbarung über das umfangreiche Produktangebot geschlossen. Patlite ist führender Anbieter von zustandsanzeigenden LED-Leuchten, akustischen Alarmmeldern sowie visuellen und akustischen Kommunikationssystemen und -lösungen. Über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen der Inaba Denki Sangyo Gruppe weltweit. Die Produkte gelten in der Industrie als Spitzenmarke in ihrem Bereich.

Die 1947 gegründete Patlite trägt mit ihrem Portfolio zu mehr Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz bei. Den ständig steigenden Bedürfnissen der industriellen Automatisierung begegnet Patlite mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Signalprodukte. Diese werden zur Signalisierung und Überwachung in Netzwerken der ITK ebenso eingesetzt, wie zur Qualitätskontrolle, Produktivität oder Sicherheit in Fertigungsanlagen.

„Durch die Partnerschaft mit Patlite erweitern wir unser Portfolio um einen Anbieter, aus dessen langjähriger Expertise hochwertige Lösungen resultieren“, erklärt Andreas Printz, Einkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Api. „Damit wir die verschiedensten Anforderungen unserer Kunden optimal erfüllen können, sind wir stets bestrebt, unser Angebot so vielseitig und interessant wie möglich zu machen. Dieser Anspruch prägt nachhaltig unsere inzwischen schon über 25-jährige Unternehmensgeschichte.“

„Durch die Zusammenarbeit mit einem starken Partner im Markt gewinnen wir den Zugang zu dem sehr umfangreichen Kundenkreis, vor allem zu den Resellern im Bereich EDV und ITK, der Api Computerhandels GmbH“, sagt Alexander Bessel, Vertriebsleiter Deutschland bei Patlite. „In der Kooperation mit Api bietet sich für uns großes Potenzial im deutschen und auch im europäischen Raum, sodass wir überzeugt sind, zusammen sehr erfolgreich agieren zu können.“