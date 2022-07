Pelikan ist eine Marke, die in Deutschland nahezu jeder kennt. Von dieser Markenbekanntheit profitiert auch Print Ride. Das chinesische Unternehmen hatte 2017 die Pelikan-Supplies-Sparte übernommen und sich für 30 Jahre die Rechte an der Marke für Hardcopy-Produkte gesichert.

Nun hat Print Ride das Vertriebsmodell neu aufgestellt. Reseller der DACH-sollen künftig nur noch von zwei sogenannten Master-Distributoren beliefert werden. Damit entfällt der direkte Vertrieb an die Händler.

Zwei Distributoren für DACH

Als Master-Distributoren für Pelikan-Verbrauchsmaterialien hat der Hersteller Api und WH Office auserkoren. "Damit haben wir zwei starke Distributoren mit langjähriger Erfahrung für unser größtes Marktgebiet", erklärt CEO Steve Weedon. So könne man Reseller nun "bestmöglich" bedienen. Für den Print Ride-CEO lagen in der DACH-Region die Probleme nie bei der Markenbekanntheit, sondern eher in der Logistik und in der Produktverfügbarkeit. Dies habe man nun gelöst.

Api und WH Office reihen sich nun in das Netzwerk von europäischen Master-Distributoren, unter anderem mit Santos Printing in Spanien, DataDirect in Großbritannien, IR Riprografia in Italien, NewCo SAS in Frankreich ein. Zudem befindet sich Print Ride noch in Vertragsverhandlungen, um weitere Märkte in den Niederlanden, Russland, Skandinavien, dem Nahen Osten und Südamerika abzudecken.

