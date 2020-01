Applause, der weltweit führende Anbieter für digitale Qualitätssicherung, hat heute Rob Mason als neuen Chief Technology Officer vorgestellt. Mason soll vor allem die technologischen Innovationen im Bereich Testing vorantreiben, um die Qualität für Unternehmenskunden weltweit zu verbessern.

Mason ist seit November 2017 als Senior Vice President Engineering im Unternehmen. Erklärtes Ziel des neuen CTO ist unter anderem die Optimierung der Testplattform mithilfe künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Unter Mason habe sich Applause als eine der Top-Adressen für technische Ingenieure etabliert, so das Unternehmen weiter.

Vor Applause war Mason von 2008 bis 2016 unter anderem Präsident, CTO und EVP Engineering bei dem von ihm mitbegründeten Unternehmen Nasuni. Zuvor war er als VP Engineering bei Archivas für die Entwicklung und Qualitätssicherung zuständig. Nach der Übernahme durch Hitachi leitete er dort die Integration seines Teams und verantwortete die HCAP-Produktlinie.

KI und Machine Learning

„Rob Mason war maßgeblich am Wachstum unseres Teams und unserer zugrunde liegenden Technologieplattform beteiligt", sagte Doron Reuveni, Gründer und CEO von Applause. „Sowohl seine Vision als auch seine Fähigkeiten helfen uns dabei, unsere marktführenden Lösungen weiterzuentwickeln, um dem Anspruch unserer Kunden nach reibungslosen digitalen Erlebnissen gerecht zu werden.“

„Investition in technische Expertise steht bei Applause an erster Stelle", so Rob Mason zu seiner neuen Aufgabe. „Das Ergebnis dieser Bestrebungen zeigt sich auch in den Innovationen, die wir in den letzten zwei Jahren auf den Markt gebracht haben."

„Wir werden weiterhin KI und maschinelles Lernen nutzen, um unsere Plattform für unsere Kunden noch attraktiver zu machen“, ergänzt der neue CTO. „Dabei profitieren wir auch von den vielen außerordentlich talentierten Ingenieuren, die wir für Applause gewinnen konnten. Zusammen mit ihnen werden wir weiter neue Lösungen zu entwickeln, die den Nerv der Zeit treffen und die Bedürfnisse unserer Kunden adressieren.”

