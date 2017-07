Die Anlage werde im südchinesischen Guizhou gemeinsam mit einem lokalen Internet-Dienstleister aufgebaut, teilte der iPhone-Konzern am Mittwoch mit. Apple betonte, dass die Standards der Datensicherheit nicht aufgeweicht würden: "In keinem unserer Systeme wird es irgendwelche Hintertüren geben."

Das neue Rechenzentrum werde auch Verlässlichkeit und Tempo der Apple-Dienste in China verbessern, erklärte der Konzern. Das Rechenzentrum solle - wie andere bei Apple auch - mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Das neue Cybersicherheitsgesetz, das die Speicherung von Nutzerdaten in China einfordert, war im Juni in Kraft getreten. Westliche Internet-Firmen hielten sich bisher unter anderem aus Datenschutz-Bedenken mit der Einrichtung von Rechenzentren in China zurück. Unter anderem auch Russland verlangt, dass Daten von Internet-Nutzern im Land gespeichert werden müssen. (dpa/ib)