Apple bereitet das nächste Update seines mobilen Betriebssystems ohne öffentliche Beta vor. Das berichtet "Macrumors" mit Verweis auf eigene Log-Daten der Webseite.

Vor ungefähr zwei Wochen hat die Webseite schon das kommende Update auf iOS 17.1.1 vorhergesagt. Auch wir konnten Spuren der Version in eigenen Auswertungen finden. Zum Hintergrund: Die Webseiten-Betreiber können mit den gängigen Analysetools wie Google Analytics auch die Anteile der Betriebssysteme sehen, unter welcher die Nutzer und Nutzerinnen auf das Portal zugreifen. Mit etwas Suche lassen sich auch die unveröffentlichten Betriebssystemversionen finden, wie in diesem Fall iOS 17.1.1.

Wann kommt iOS 17.1.2?

Wenn man dem Muster aus vergangenem Jahr folgt, könnte das Update noch bis Ende November kommen: iOS 16.2.1 hatte Apple am 30. November veröffentlicht. Bei iOS 17.1.1 dauerte es wenige Tage, bis die Version von der (versteckten) Beta in den Analytics-Logs auf die Geräte aller Nutzer und Nutzerinnen schaffte, so ist es höchstwahrscheinlich, dass Apple iOS 17.1.2 Anfang nächste Woche veröffentlicht.

Welche Fehler kann iOS 17.1.2 beheben?

Das Update auf iOS 17.1.1 behob den Fehler, aufgrund dessen sich die neueren iPhone-Modelle in den Ladeschalen von Autos derart aufgeheizt hatten, dass sich der NFC-Chip deaktivierte. Bei iOS 16.1.2 war eine Zero-Day-Lücke in Webkit der Grund für das Update, die Apple damit geschlossen hat. Aktuell gibt es noch Berichte über Verbindungsabbrüche im Wi-Fi-Netzwerk, die iOS 17 seit einiger Zeit plagen, das wäre ein möglicher Kandidat für die Behebung. Wie bei allen Bugfix-Update ist die Wahrscheinlichkeit für neue Funktionen relativ gering. (Macwelt)