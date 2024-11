Die Analysten der britischen Bank Barclays berichten von ihrer Reise nach Asien zu diversen Zulieferer-Unternehmen, dass dortige Quellen bestätigten, Apple bereite das iPhone SE der vierten Generation für den Verkaufsstart gegen Ende des ersten Quartals 2025 vor. Dies berichten “Macrumors”.

Zudem bekräftigen die Analysten frühere Berichte, dass Apple in das neue SE erstmals ein eigenes 5G-Modem einbaue. Bislang baut der Hersteller in seine Smartphones die Module vom langjährigen Zulieferer Qualcomm ein.

Gerüchte zum kommenden iPhone SE der vierten Generation nehmen immer mehr Gestalt an. So sollte Apple endlich die Touch-ID in iPhones abschaffen und komplett auf die Face-ID setzen. Dementsprechend soll das neue SE die Form von iPhone 14 annehmen. Wie bei den SE-Smartphones üblich, wird das Gerät mit einem neueren Prozessor, womöglich mit dem A18 ausgeliefert. Auch muss der Hersteller den universellen Speicher auf 8 GB aufrüsten, damit das iPhone SE ebenfalls Apple Intelligence ausführen kann.

Bei Apple ist fast schon die Tradition, seine iPhones SE im Frühling zu veröffentlichen. Die neuen Modelle schaden den Verkäufen von Flaggschiff-iPhones nicht und kurbeln schön die Verkäufe während der traditionell schwachen zweiten und dritten Quartale an.

Die Veröffentlichungsdaten der bisherigen Generationen des iPhones SE:

Generation Veröffentlichung Verkaufsstart UVP iPhone SE 21.03.2016 30.03.2016 589 Euro iPhone SE 2 15.04.2020 24.04.2020 479 Euro iPhone SE 3 08.03.2022 18.03.2022 519 Euro iPhone SE 4 - - -

Aktuell kostet das iPhone SE 3 im Apple Store 529 Euro, ist aber für keinen eine Kaufempfehlung, denn das iPhone 13 kann man deutlich günstiger als Refurbished iPhone kaufen.

Über den Preis vom kommenden iPhone SE lässt sich nur spekulieren, doch davon hängt der Erfolg des Modells ab. Während Apple für seine Pro- und Pro-Max-Modelle Preise im vierstelligen Bereich aufrufen kann, wurde das iPhone SE 2 vor allem wegen seines Preises recht beliebt, das iPhone SE 3 ist mehr oder weniger gefloppt, nicht zuletzt wegen eines relativ hohen Preises. (Macwelt/kk)