Die Kollegen von Macrumors haben in ihren Logfiles Spuren eines Updates für das iPhone gefunden, iOS 16.1.1 wird offenbar gerade bei Apple intern getestet. Wartungsupdates dieser Art kommen nie in eine Public-Beta-Phase, so ist nicht bekannt, welche Änderungen iOS 16.1.1 bringen könnte.

Was iOS 16.1.1 bringen könnte

Nahe liegen würden jedoch einige Bug-Fixes, so klagt die Nutzerschaft in einschlägigen Foren, das iPhone würde seit dem Update auf iOS 16 auf zufällige Weise die Verbindung zum WLAN verlieren, wenn es in den Ruhezustand verfalle. Auf dem iPhone 14 Pro gebe es manchmal zögerliche Animationen, Klagen gibt es auch über langsame Spotlight-Suchen oder einen zu hohen Energieverbrauch.

In den USA und Kanada könnte aber mit dem Update auf iOS 16.1.1 ein neues Feature kommen, das Apple bei der Vorstellung der neuen Geräte Anfang September für den November versprochen hatte: Satelliten-Notruf. Um das Versprechen einzuhalten, wird ein Update noch in diesem Monat fällig, denn iOS 16.2 - gerade in Public Beta - wird vermutlich erst im Dezember kommen. (Macwelt)