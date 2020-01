München entwickelt sich immer mehr zur IT-Hauptstadt Deutschlands. Microsoft und Amazon haben hier bereits ihre Deutschland-Zentralen (beide übrigens in fast unmittelbarer Nachbarschaft zur Redaktion von Macwelt und PC-WELT). Google wiederum baut seinen Standort in München spürbar aus. Jetzt berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Online-Ausgabe, dass Apple in der bayerischen Landeshauptstadt ebenfalls massiv aufstockt.

Derzeit arbeiten laut der SZ 300 Apple-Ingenieure aus 40 Ländern im "Bavarian Design Center" in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs im ZOB-Gebäude. Doch Apple wird ebenfalls recht nahe am Münchner Hauptbahnhof ein neues Gebäude auf dem ehemaligen Mahag-Gelände an der Karlstraße beziehen. In dem neuen Büro-Komplex, der den Namen „Karl“ trägt und gerade errichtet wird, können nach der für 2021 geplanten Fertigstellung bis zu 1500 Menschen für den IT-Konzern aus Cupertino arbeiten.

Apple soll diesen Büro-Komplex mit 30.000 Quadratmeter Geschossfläche komplett angemietet haben, wie die Süddeutsche Zeitung von Kennern des Münchner Immobilien-Marktes erfahren haben will. Offiziell bestätigt hat Apple das Vorhaben aber noch nicht. Die Eigentümer von „Karl“ bestätigen wiederum nur, dass ein einziger Mieter das gesamte Gebäude angemietet habe.

Wie das künftige Apple-Gebäude an der Karlstraße aussehen soll, können Sie an den Entwürfen des verantwortlichen Architekten David Chipperfield hier sehen. Die neue Niederlassung soll übrigens von außen diskret sein und nicht prominent auf Apple verweisen – es wird also kein Apfel-Logo an dem Gebäude geben.

Vorausgegangen war auf der Wiesn 2019 ein Gespräch zwischen Apple-Chef Tim Cook und Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Tim Cook schätzt laut einem FAZ-Bericht am Standort München die Nähe zu technisch versiertem Nachwuchs, beispielsweise zu Absolventen von der Technischen Universität (TU) München. Apple hat bereits einige Stellenanzeigen für den Standort München geschaltet, bei Redaktionsschluss waren 67 offene Positionen zu besetzen. Unter den zu besetzenden Stellen befinden sich viele Ingenieur- beziehungsweise Techniker-Posten.

Die SZ spekuliert, dass Apple in München vor allem an 5G-Chips arbeiten könnte. Denn Apple hatte 2019 großenteils die Smartphone-Modem-Sparte von Intel gekauft. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung: Apple übernimmt Intels Smartphone-Modem-Sparte. Diese Niederlassung befindet sich in Neubiberg bei München.

Apple ist mit seiner Entscheidung für München als Standort nicht allein. Erst im Herbst 2019 hatte Google mitgeteilt, dass es seine angemietete Niederlassung im Arnulfpark in München von aktuell 1000 um zunächst weitere 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergrößern wolle. Google hat für die Expansion das in der Nähe gelegene denkmalgeschützte ehemalige Paketzustellamt zwischen Hackerbrücke und Circus Krone, den sogenannten Postpalast, samt der umliegenden Gebäude gekauft. Auf diesem Gelände sollen 41.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen, die den bereits angemieteten nahen Standort im Arnulfpark ergänzen sollen. Google sucht darüber hinaus weitere Flächen. München beherbergt bereits jetzt den größten Google-Standort in Deutschland.

Amazon und Microsoft wiederum haben in der Parkstadt Schwabing im Norden von München ihre Deutschland-Zentralen. Microsoft war 2016 von seiner damaligen Deutschland-Zentrale in Unterschleißheim bei München direkt nach München umgezogen.

Somit sind vier der weltweit wichtigsten IT-Konzerne in München vertreten. Darüber hinaus befinden sich aber auch noch viele andere Technikkonzerne, etwa Osram oder Siemens, aber auch Citrix, in München. IBM hat 2017 seine Zentrale für Internet für Dinge in Parkstadt Schwabing im Norden von München eröffnet.



