Es geht auch ohne gelbe Sonderfarbe: In der Liste der weltweit zehn bestverkauften Smartphones im Jahr 2022 nimmt Apple insgesamt acht der zehn Plätze ein, darunter gleich die ersten drei, bevor auf dem vierten Platz ein Samsung Galaxy A 13 folgt. Das hat eine aktuelle Marktuntersuchung von Counterpoint Research ergeben.

Counterpoint Research verfolgt nach eigener Auskunft jeden Monat über 3.000 Modelle, über 500 Marken in über 50 Ländern. Dadurch entsteht eine umfassende Datenbank, die das Verkaufsvolumen von Mobiltelefonen (Smartphones und Featurephones) auf der Grundlage von Umfragen in den Verkaufskanälen und Triangulationen mit anderen Sekundärquellen basiert.

"Top Ten" bedeutet 19 Prozent weltweit

Auf die Top-10-Liste entfielen demnach 19 Prozent der gesamten weltweiten Smartphone-Verkäufe im Jahr 2022, genauso viel wie im Jahr 2021. In der aktuellen Liste von 2022 war das iPhone 13 mit 5 Prozent das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2022, es trug demzufolge 28 Prozent zu den iPhone-Verkäufen bei. Vor allem in den wichtigen Märkten wie China, USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich war es das meistverkaufte Smartphone.

Das iPhone 13 sei ferner von seiner Einführung im September 2021 bis August 2022 jeden Monat die Nummer eins unter den Smartphones gewesen. Preissenkungen nach der Markteinführung des iPhone 14 haben den Absatz des iPhone 13 in den Entwicklungsmärkten weiter angetrieben, heißt es in dem Report weiter. Ebenfalls beeindruckend: Die Verkäufe des iPhone 13 seien doppelt so hoch gewesen wie die des iPhone 13 Pro Max, dem laut der Liste mit 2,6 Prozent zweitbestverkauften Smartphone im Jahr 2022.

iPhone 14 Pro Max holte im letzten Quartal auf

Das iPhone 14 Pro Max, das mit 1,7 Prozent den dritten Platz in der Gesamtliste für das Jahr 2022 belegt, war das meistverkaufte Smartphone-Modell im September, Oktober und November 2022. Die Verkäufe des iPhone 14 Pro Max wurden laut Counterpoint Research von "Early Adopters" und denjenigen angeführt, die auf eine höhere iPhone-Variante umsteigen wollten. Dazu trugen vor allem die wichtigsten Neuerungen in der iPhone 14 Pro-Serie wie die Dynamic Island und der schnellere Prozessor bei, wogegen das Basismodell fast identisch mit dem Vorjahresmodell war.

Ebenso interessant: Selbst das iPhone 12, das im Jahr 2021 noch die Spitze belegte, ist in der aktuellen Liste von 2022 mit immerhin 1,2 Prozent auf Platz 6 noch vor dem iPhone 14 (Pro) oder dem Samsung Galaxy A03, das hier den letzten Platz belegt, vertreten. (Macwelt)