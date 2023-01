Bislang gab es zwar Hinweise auf Apples AR-Brille, sie alle stammten aber von Leakern, Journalisten und Analysten. Nun bestätigt das Unternehmen die Existenz des neuen Produktes, wenngleich etwas ungewollt: In den neuen Versionen der Windows-Apps für Apple Music, Apple TV und Apple Devices, die im Microsoft Store seit gestern zur Verfügung stehen, haben die Entwickler Hinweise auf Betriebssysteme wie Reality OS und xrOS gefunden.

Twitter-Nutzer Aaron hat vor allem in der Apple-Devices-App Schnipsel von Code gefunden, die unter anderem Reality OS auflisten. Apple hat in der neuen Version der App eine Fehlermeldung einprogrammiert, die den Nutzer davor warnt, dass ein Betriebssystem auf dem verwalteten Gerät nicht geschlossen werden kann. In der Liste der möglichen Betriebssysteme stehen iPhone OS, watchOS, Apple-TV-OS und Reality OS. Reality OS existiert (noch) nicht.

In der gleichen App findet sich im Quellcode noch den Hinweis auf xrOS, ein gemunkeltes Betriebssystem für Apples AR-Brille. Es kann sein, dass sich bei den beiden Namen "Reality OS" und "xrOS" um das gleiche Betriebssystem handelt, nennt Apple iOS im selben Code doch "iPhone OS" und tvOS - "Apple-TV-OS".

Die Namen "Reality OS" und "xrOS" tauchten bereits in früheren Gerüchten auf. So hat 9to5mac im Dezember 2022 behauptet, die beiden Systeme sollten koexistieren, aber auf unterschiedliche Grundlage setzen - Reality OS als iOS-basierte Plattform und xrOS als Mac-basierte Plattform. Noch ein Jahr früher hat "The Information" behauptet, die ersten Brillen-Betriebssysteme von Apple sollten ähnlich wie die ersten Generationen der Apple Watch funktionieren: Die aufwendigen Berechnungen sollten im Hintergrund auf dem iPhone stattfinden, die Brille soll nur noch fertige Informationen darstellen. Der Nachfolger, also xrOS, sollte dann die Brille unabhängiger vom iPhone machen. Womöglich könnte Apple der kommenden Brille ein Begleitgerät spendieren, um sie vom iPhone abzukoppeln.

Wie dem auch sei, die Hinweise auf Apples AR-Brille verdichten sich, die Spuren im Quellcode von Apples Apps ist der sicherste Beweis, dass die neue Brille bald auf dem Markt erscheint. (Macwelt)