Nachdem in der vergangenen Woche eine App Store-Richtlinie bekannt wurde, die unzählige Apps in die Gefahr der Löschung brachte, hat Apple seinen Verbesserungsprozess für den App Store klargestellt und Entwicklern mehr Zeit für die Aktualisierung ihrer Apps eingeräumt.

Apple betont zudem, dass die Richtlinie nicht neu ist: Seit 2016, als der Prozess der App-Store-Verbesserungen eingeführt wurde, hat Apple "etwa 3 Millionen Apps aus dem Store entfernt, um sicherzustellen, dass Apps für die große Mehrheit der Nutzer funktionieren und die neuesten Innovationen im Bereich Sicherheit und Datenschutz unterstützen." Apps, die zuvor heruntergeladen wurden, funktionieren weiterhin, aber neue Nutzer werden sie nicht mehr im App Store finden.

Frist verlängert

Es ist nicht klar, ob Apple die Entwickler im Vorfeld kontaktiert hatte, aber Apples Politik wurde Ende April bekannt, nachdem ein Entwickler eine E-Mail von Apple geteilt hatte, in dem das Unternehmen warnte, seine App würde entfernt, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tagen eine Aktualisierung bekäme. Das Schreiben bezieht sich darauf, das betreffende Spiel Motivoto sei in den letzten zwei Jahren nicht aktualisiert worden. Der Brief sorgte für Aufsehen, da Millionen von Apps möglicherweise gegen die Bestimmungen verstoßen, darunter auch Apples eigenes iOS-Spiel Texas Hold'em.

Auf seiner Developer-Website kündigte Apple an, dass Entwickler nun mehr Zeit hätten, um ihre Apps bei Bedarf zu aktualisieren - bis zu 90 Tage. Apple scheint auch die Schwelle von zwei Jahren auf drei Jahre erhöht zu haben und erläuterte die minimale Downloadschwelle, was bedeutet, dass die App "während der letzten zwölf Monate überhaupt nicht oder nur extrem selten heruntergeladen wurde". Das sollte Entwicklern etwas Spielraum geben und es beliebten älteren Apps ermöglichen, auch Jahre nach ihrer letzten Aktualisierung im Store zu bleiben. (PC-Welt)