Apple hat am Donnerstag, dem 31.10. seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben. Der Quartalsumsatz betrug 94,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Rekord für das Quartal entspricht. Der Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie liegt bei 0,97 US-Dollar, der verwässerte Gewinn pro Aktie liegt bei 1,64 US-Dollar, 12 Prozent höher als im Vorjahr. Insgesamt betrug der Gewinn im Quartal 14,7 Milliarden US-Dollar.



Definition: Der verwässerte Gewinn (EPS) je Aktie beschreibt quasi das Worst Case Szenario für Aktieninhaber. Für die Berechnung des Wertes wird angenommen, dass sämtliche ausgegebenen Wandelanleihen in Aktien gewandelt werden. Dadurch verringert sich im Ergebnis der berechnete Wert und der Gewinn pro Aktie ist verwässert. Indem sich der EPS aufgrund solcher Wandlungen verringert, kann es passieren, dass ein Unternehmen plötzlich überbewertet erscheint.

Apple übertraf die von den Analysten erwarteten Einnahmen von 94,58 Milliarden US-Dollar und einen verwässerten Gewinn von 1,60 US-Dollar pro Aktie.

Der Bereich Services wächst weiter von Quartal zu Quartal, die 25 Milliarden US-Dollar Umsatz bedeuten einen Zuwachs von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 22,3 Milliarden US-Dollar. Mit iPhones nahm Apple im Septemberquartal 46,2 Milliarden US-Dollar ein, was ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2023 bedeutet. Dabei waren die iPhones 15 (2023) und iPhones 16 (2024) beide zur annähernd gleichen Zeit am vorletzten Septemberwochenende in den Handel gegangen.

Auch iPad und Mac legen zu, Wearables leicht rückläufig

Der iPad-Umsatz stieg ebenfalls – auf 6,9 Milliarden US-Dollar, 7,9 Prozent mehr als im Vorjahr. In keinem der Berichtszeiträume hatte Apple ein neues Modell vorgestellt, im Jahr 2024 aber wenigstens im Mai iPad Pro M4 und iPad Air M2. Mit Macs nahm Apple auch etwas mehr ein, 7,7 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2023.

Die Kategorie Wearables, Home und Zubehör war der einzige Bereich, in dem Apple einen Rückgang verzeichnete. Der Umsatz lag bei 9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber den 9,3 Milliarden US-Dollar von 2023 entspricht. Apple erklärte während der Telefonkonferenz zur Bilanz zwar, dass die Anzahl der installierten Apple Watch ein Allzeithoch erreicht habe, machte aber keine näheren Angaben.

Apples Gewinn ist in diesem Jahr aufgrund von Steuerrückstellungen deutlich zurückgegangen. In einem im September bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Bericht erklärte Apple, dass es “in seinem vierten Geschäftsquartal, das am 28. September 2024 endet, eine einmalige Steuerbelastung von bis zu etwa 10 Milliarden US-Dollar verbuchen wird” Vor einem Jahr hatte Apple im gleichen Quartal einen Gewinn von 23 Milliarden Dollar erzielt.

Wie das Quartal für Apple im Vergleich zum Vorjahr endete:

iPhone: 46,2 Milliarden US-Dollar (Anstieg von 43,8 Milliarden US-Dollar)

iPad: 6,9 Milliarden US-Dollar (von 6,4 Milliarden US-Dollar)

Mac: 7,7 Milliarden US-Dollar (Anstieg von 7,6 Milliarden US-Dollar)

Wearables: 9 Milliarden US-Dollar (von 9,3 Milliarden US-Dollar)

Dienstleistungen: 25 Milliarden US-Dollar (von 22,3 Milliarden US-Dollar)

Apple hat eine Bardividende von 0,25 US-Dollar pro Stammaktie erklärt, zahlbar am 14. November 2024 an die bei Geschäftsschluss am 11. November 2024 eingetragenen Aktionäre.

“Apple meldet heute einen neuen Umsatzrekord für das Septemberquartal mit 94,9 Milliarden US-Dollar, 6 Prozent mehr als vor einem Jahr”, sagte Tim Cook, CEO von Apple, in einer Pressemitteilung. “Im Laufe des Quartals haben wir mit dem neuen iPhone 16, der Apple Watch Series 10, den AirPods 4 und den bemerkenswerten Funktionen zur Erkennung von Hörschäden und Schlafapnoe unsere bisher besten Produkte vorgestellt. Und in dieser Woche haben wir die ersten Funktionen für Apple Intelligence vorgestellt, die einen neuen Standard für den Schutz der Privatsphäre in der KI setzen und unser Produktangebot für die Weihnachtssaison aufwerten.”

Die Bekanntgabe der Finanzergebnisse war die letzte für den CFO von Apple, Luca Maestri, der im vergangenen August seinen Rücktritt angekündigt hatte. Kevan Parekh wird nächstes Jahr der neue CFO von Apple.

