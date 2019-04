Apple hat nun sein NFC-Bezahlsystem Apple Pay nach Österreich gebracht. Anfangs sind zwar nur zwei Banken dabei, die Erste Bank und Sparkasse, die einen etwa 30-prozentigen Marktanteil in der Alpenrepublik hält und die Online-Bank N26, doch haben bereits einige weitere Institute und Online-Banken wie die Bank Austria (Tochter der UniCredit), boon oder Vim Pay angekündigt. An Kreditkartenunternehmen sind Maestro, MasterCard und Visa mit dabei.



In Deutschland ist Apple Pay seit Dezember letzten Jahres verfügbar, die Sparkassen wollen nun wohl doch im Laufe des Jahres ihren Kunden einen Zugang bieten. In mehr als 40 Ländern will Apple in diesem Jahr mit Apple Pay am Start sein, mit Österreich steht nun einer der Neuzugänge fest. Bisher ist Apple Pay in 33 Ländernund Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong oder den Kanalinseln Guernsey und Jersey etabliert,