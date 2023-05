Nachdem in der vergangenen Woche zahlreiche Details über iOS 17 durchgesickert sind, behauptet ein neuer Bericht, dass Apple an einer brandneuen App für das nächste iPhone-Betriebssystem arbeitet: einer Journaling-App. Dem Wall Street Journal zufolge soll der Konkurrent von Day One "den Nutzern helfen, den Überblick über ihr tägliches Leben zu behalten".

In dem Bericht wird behauptet, dass die neue App mit dem Codenamen Jurassic, "es den Nutzern ermöglicht, ihre täglichen Aktivitäten als Teil ihrer Bemühungen auf dem Markt für mentale und körperliche Gesundheitstechnologie zusammenzustellen." Die App wird eine viel engere Integration mit dem Rest der Apple-Apps bieten, mit der Möglichkeit, das Verhalten zu analysieren, um zu bestimmen, wie ein typischer Tag aussieht, einschließlich Gesundheit, Standort, Textnachrichten, Telefonanrufe, Kalenderereignisse und "ob ein bestimmter Tag etwas außerhalb der Norm enthielt", so der Bericht.

Tiefere Integration ins System

Damit hätte die App einen großen Vorteil gegenüber den derzeitigen Journaling-Apps, die nur auf bestimmte Teile des Telefons zugreifen können. Das WSJ schreibt, dass die App "mit allen iPhones funktionieren wird, die mit Apples kommendem Betriebssystem iOS 17 ausgestattet sind". Es ist unklar, ob es eine Mac-Komponente wie die Freeform-App geben wird, die in iOS 16.2 und macOS 13.1 eingeführt wurde.

Journaling-Apps sind seit langem ein Grundnahrungsmittel für iPhone-Nutzer, mit Penzu, Day One, 1SE und anderen beliebten Apps, die Millionen von Downloads verzeichnen. Apples Vorstoß in den Journaling-Bereich wird die App-Hersteller sicher verärgern, die Apple oft beschuldigen, beliebte App-Kategorien zu "Sherlocken". Der Begriff wurde populär, nachdem Apple seine eigene Such-App Sherlock 3 veröffentlicht hatte, um mit der ähnlichen Watson-App in Mac-OS X zu konkurrieren.

Die WWDC beginnt am Montag, den 5. Juni, mit einer Keynote-Präsentation, auf der die neuesten Versionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und mehr vorgestellt werden, darunter auch die erwartete Einführung des neuen AR-Headsets. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob diese neue Journaling-App eine Funktion des Headsets sein wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)