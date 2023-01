Besitzer der neuesten Generation von iPhones und Apple Watches haben einen Fehler in der neuen Funktion zur Erkennung von Autounfällen gemeldet, der dazu führt, dass Notrufe abgesetzt werden, wenn der Nutzer Ski fährt und stürzt. In Folge der Berichterstattung in der New York Post hat Apple öffentlich bestätigt, dass es sich des Problems bewusst ist.

Laut der New York Post erklärte ein Apple-Sprecher, das Unternehmen stehe "in Kontakt mit Notrufzentralen, die derzeit einen Anstieg der automatischen Notrufe aufgrund der Sturzerkennungsfunktion erleben, und deren Feedback einholt". Wie Apple die Funktion in Zukunft aktualisieren werden könnte, um die Häufigkeit solcher Fehlalarme zu reduzieren, verriet der Sprecher nicht.

Notrufzentralen stärker belastet

Die Post behauptet, dass die Notrufzentralen in der Nähe von Skigebieten seit Beginn der Skisaison mit zufälligen, automatischen Anrufen von Handys und Uhren gestürzter Skifahrer und Snowboarder überschwemmt werden". Die Notrufzentrale in Greene County, New York, verzeichnete beispielsweise im vergangenen Dezember 22 Prozent mehr aufgelegte Anrufe und Fehlwahlen als im gleichen Monat des Jahres 2021 und hat nach eigenen Angaben immer noch eine deutlich höhere Anrufrate als in den Vorjahren.

Die Funktion zur Erkennung von Unfällen, die im vergangenen Herbst bei der Vorstellung des iPhone 14 angekündigt wurde, soll die Notdienste und die Notfallkontakte des Nutzers alarmieren, wenn ein Autounfall aufgrund extremer Beschleunigungen oder Verlangsamungen erkannt wird, und kann so möglicherweise Leben retten. Es gibt jedoch Bedenken, dass er zu empfindlich ist; im Oktober berichteten einige Nutzer, dass er beispielsweise bei Achterbahnfahrten ausgelöst wurde.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass Autounfälle in Bezug auf die auf den Körper einwirkenden physikalischen Kräfte einer Reihe anderer Erlebnisse ähneln, und die Anpassung des Algorithmus, um das eine zu erkennen und die anderen zu ignorieren, ist eine komplexe Aufgabe. Wie Ron Huang, Vizepräsident von Apple, im Herbst gegenüber TechCrunch erklärte: "Es gibt kein Patentrezept für die Aktivierung der Aufprallerkennung… Die Geschwindigkeitsänderung, kombiniert mit der Aufprallkraft, kombiniert mit der Druckänderung, kombiniert mit dem Geräuschpegel… das ist alles ein ziemlich dynamischer Algorithmus."

Es ist jedoch klar, dass sich etwas ändern muss, denn falsch positive Meldungen haben Auswirkungen auf diejenigen, die sich tatsächlich in einer Notsituation befinden. Wie die Post berichtet, haben die durch die Unfallerkennung ausgelösten Anrufe "die Einsatzzentralen sowie die Polizei und den Rettungsdienst belastet, die manchmal zu dem Ort auf dem Skiberg fahren, von dem aus der unbeantwortete Anruf kam".

Während Apple an einer Lösung arbeitet, empfehlen wir denjenigen, die ein iPhone 14 oder eine Apple Watch Ultra mit auf die Piste nehmen - oder auf eine Achterbahn, um genau zu sein - die Absturzerkennung vorübergehend zu deaktivieren, um einen fehlerhaften Notruf zu vermeiden. (Macwelt)