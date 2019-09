Mit dem neuen iPad verabschiedet sich Apple nun endgültig von dem 9,7-Zoll-Bildschirm. Stattdessen kommt nun ein 10,2 Zoll-Display zum Einsatz. Einen ähnlichen Formfaktor (10,5 Zoll) hatte Apple 2017 beim iPad Pro eingeführt, nun erreicht diese Bildschirmgröße das günstigste iPad. Die Auflösung verbessert sich dadurch ebenfalls von vormals 2048 x 1536 Pixel auf 2160 x 1620 Pixel. Das hat allerdings seinen Preis, denn die Abmessungen und das Gewicht werden leicht höher. Die WiFi-Version wiegt nun 483 Gramm, knapp 15 Gramm mehr als der Vorgänger. Das Modell mit LTE-Funkchip bringt nun 493 Gramm auf die Waage, auch hier sind es etwa 15 Gramm mehr.

Schnellerer Prozessor und Apple Pencil

Intern kommt nun der Apple A10 Chip zum Einsatz. Das ist bei weitem nicht die aktuellste Generation (A13), die Apple gerade erst mit dem neuen iPhone 11 vorgestellt hat, der Chip stammt noch aus dem Jahre 2016 und wurde erstmals mit dem iPhone 7 eingeführt. Dennoch sollte der Prozessor genügend Leistung für alle aktuellen iPad-Anwendungen bieten.

Prima: Der Eingabestift Apple Pencil (erste Generation) wird nun auch unterstützt. Grafiker und Designer wird es freuen.

Neuer Smart Connector

Erstmals beim Einsteiger-iPad ist auch der Smart-Connector mit an Bord. Damit kann man Eingabegeräte, wie Apples Smart-Keyboard, direkt verwenden. An den eingebauten Kameras ändert sich nichts. Auf der Rückseite kommt nach wie vor eine Kamera mit acht Megapixel Auflösung zum Einsatz. Die Facetime-Kamera löst mit 1,2 Megapixel auf. Ebenso bleibt der Fingerprint-Sensor an Bord, eine Entsperrung über Gesichtserkennung (Face-ID) ist nicht möglich. Audio-Fans werden es begrüßen: Der 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss bleibt dem iPad weiterhin erhalten.

Ausstattung und Preise

Das neue iPad gibt es in zwei Versionen, mit und ohne LTE-Chip. Außerdem kann man aus zwei Speichervarianten (32 und 128 GB) auswählen und jede Version in drei verschiedenen Farben bekommen (Space Grau, Silber, Gold).

Die deutschen Preise sind:

iPad WiFi 32 GB: 379 Euro

iPad WiFi 128 GB: 479 Euro

iPad WiFi+Cellular 32 GB: 519 Euro

iPad WiFi+Cellular 128 GB: 619 Euro

Der deutsche Apple-Online-Store gibt derzeit als Lieferdatum den 11. Oktober 2019 an.