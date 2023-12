Nach dem Versprechen, die ersten Autos mit einem neuen Carplay Ende 2023 vorzustellen, hat Apple nun endlich die ersten Modelle mit dem All-in-One-Infotainmentsystem enthüllt. Die ersten Fahrzeuge, die im nächsten Jahr mit der neuen Schnittstelle ausgestattet werden, stammen von Porsche und Aston Martin.

Wie "Car and Driver" berichtet, wird Carplay für jedes Fahrzeug individuell angepasst werden. Die Porsche-Schnittstelle (siehe unten) verfügt beispielsweise über drei Anzeigen über dem Lenkrad und ein Hintergrundbild, das das charakteristische Hahnentrittmuster (oder Pepita in der Porsche-Sprache) der Sitze nachahmt. Die Aston-Martin-Benutzeroberfläche "umfasst einen zentralen Informationsbildschirm, an den sich ein kreisförmiger Tachometer und ein Drehzahlmesser anschließen, wobei letzterer mit der Aufschrift "Handbuilt in Great Britain" versehen ist."

"Car and Driver" verrät nicht viel über das System, nur, dass es "ein iPhone benötigt, um App-bezogene Informationen zu teilen." Der Großteil des Systems läuft jedoch auf dem Fahrzeug selbst, sodass vermutlich auch Android-Nutzer sich ein solches kaufen können.

Laut Aston Martin ist das neue System "kompatibel mit dem neuesten Infotainment-System, das 2024 auf den Markt kommt", einschließlich des DB12 Coupés und des Volante Cabriolets, die bei rund 230.000 Euro anfangen. Porsche hat sich nicht zu den Modellen geäußert, die von neuen Carplay unterstützt werden, die ersten Fahrzeuge werden vermutlich ebenfalls recht teure Modelle sein.

Wie "Car and Driver" jedoch anmerkt, gehört Porsche zu Volkswagen und Aston Martin ist eng mit Mercedes verbunden, sodass die nächste Generation von Carplay schon bald in erschwinglicheren Fahrzeugen Einzug halten sollte. (Macwelt)

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt.