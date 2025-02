Nachdem Tim Cook am vergangenen Freitag höchstpersönlich das "jüngste Familienmitglied" angekündigt hat, ist die Katze nun endlich aus dem Sack. Wie vielfach spekuliert wurde, hat Apple am späten Mittwoch Nachmittag das neue iPhone 16e per Pressemitteilung vorgestellt. Zuvor hatte das Unternehmen zwischen den Jahren den Vorgänger, das iPhone SE 3 von 2022, wegen Inkrafttreten der Anschluss-Richtlinien der EU aus dem Verkehr genommen.

Damit trennt sich Apple auch fürs Erste vom „SE“-Zusatz und gliedert das neue günstige iPhone in die iPhone-16-Familie ein. Das letzte iPhone mit einem kleinen Buchstaben war das iPhone 5c von 2013.

Spekulationen treffen ins Schwarze

Im Großen und Ganzen haben sich die Gerüchte bewahrheitet. Das iPhone 16e kommt in zwei Farben – Schwarz und Weiß – mit einem 6,1-Zoll-großen Super Retina XDR OLED-Display, wie es seit dem iPhone in den Basismodellen zum Einsatz kommt. Auf ProResolution mit hoher Bildwiederholrate müssen Sie beim günstigsten Gerät selbstverständlich verzichten. Andere Farben gibt es auch nur separat als Hülle.

Dem iPhone 16e fehlt auch die Kamerasteuerungstaste, die die iPhone-16-Reihe vergangenen Herbst auf der rechten Seite erhalten hat. Dafür gibt es links über den Lautstärketasten immerhin die Aktionstaste und keinen Schalter, wie der Ausschnitt an einer Silikonhülle noch vor ein paar Tagen hat vermuten lassen.

Im Gegensatz zu den anderen iPhone 16 besitzt es auf der Rückseite nur eine Kamera, dafür aber immerhin dieselbe Fusion-Kamera, die auch in den größeren Geschwistern zum Einsatz kommt. Sie können damit also Fotos entweder in 48 oder in 24 Megapixeln schießen – mit einfachem oder zweifachem (digitalem) Zoom.

Neues Funkmodem C1 – Qualcomm kann einpacken

Im Inneren gibt es interessante Neuerungen. Wie erwartet setzt das iPhone 16e auf den aktuellen A18-Chip, allerdings mit nur vier statt fünf bzw. sechs GPU-Kernen. Vermutlich handelt es sich hier um gebinnte Varianten des Chips, wie es wahrscheinlich auch beim A17 Pro iPad Mini 7 der Fall ist. Damit ist das iPhone 16e wie alle anderen aktuellen Apple-Geräte (abgesehen vom iPad 10) bereit für Apple Intelligence, das in Deutschland voraussichtlich mit iOS 18.4 im April verfügbar sein wird.

Beim Speicher legt Apple glücklicherweise eine Schippe drauf: Wie die anderen normalen iPhones kommt das iPhone 16e mindestens mit 128 GB, ist aber auch mit 256 GB und 512 GB erhältlich.

Am spannendsten ist wahrscheinlich das Modem: Hier setzt Apple tatsächlich auf seine Eigenentwicklung, den Apple C1. Apple zufolge ist es „das energieeffizienteste, das es je in einem iPhone gegeben hat.“ Wie es sich in der Praxis macht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt herausfinden.

Die Akkulaufzeit des iPhone 16e gibt Apple mit „bis zu 26 Stunden Videowiedergabe“ an, also genauso viel wie beim iPhone 15, das ebenfalls noch erhältlich ist.

Wenn Sie sich auf ein neues günstiges iPhone gefreut haben, müssen Sie jetzt Ruhe bewahren, denn ganz so günstig wie erhofft ist das neue Einsteigermodell nicht. Während Apple fürs iPhone SE 3 im eigenen Shop zuletzt 579 Euro verlangt hat, springt der Preis beim Nachfolger auf satte 699 Euro. So viel hat das iPhone 14 gekostet, bevor Apple es zusammen mit dem SE Ende Dezember aus dem Sortiment genommen hat. Die Variante mit 256 GB kostet 829 Euro, die mit 512 GB sogar 1.079 Euro.

Das iPhone 16e kann ab dem 21. Februar vorbestellt werden und wird ab dem 28. Februar ausgeliefert.

iPhone 16e – Technische Daten

Modell iPhone 16e Preis (128 GB) 699,00 € Preis (256 GB) 829,00 € Preis (512 GB) 1.079,00 € Display 6,1? Super Retina XDR Display Pixel 2532 x 1170 Auflösung 460 ppi Display-Technologie OLED, HDR Farbraum Großer Farbraum (P3), True Tone Helligkeit 800 Nits, 1200 Nits HDR Chip A18 Cores 6-Core CPU, 4-Core GPU, 16-Core Neural Engine Speicherkapazität 128/256/512 GB Kameras 48MP Fusion Weitwinkelkamera: 26 mm Blende ƒ/1.6 Stabilisierung Optische Stabilisierung TrueDepth Kamera 12 Megapixel, ƒ/1.9 Lautsprecher, Mikrofon Stereolautsprecher, drei Mikrofone Tasten Seitentaste, Lautstärke, Action Button Sensoren Face ID, Barometer, Gyrosensor, High-g Beschleunigungs­sensor, Näherungssensor, zwei Umgebungs­licht­sensoren Sicherheit Unfallerkennung, Notruf SOS Anschlüsse USB-C WiFi 802.11ax WLAN 6 Mobile Daten 5G/LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM Standort GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC SIM-Karte Nano SIM, eSIM Bluetooth 5.3 Farben Schwarz, Weiß Akku Lithium-Ionen-Batterie, kabelloses Laden (Qi und MagSafe) Videowiedergabe Bis zu 26 Stunden Audiowiedergabe Bis zu 90 Stunden Abmessungen (B/H/T) in mm 71,5/146,7/7,8 Gewicht in Gramm 167 Schutz vor Wasser und Staub IP68 (30 Minuten bis zu 6 Meter) Lieferumfang 699,00 €

(PC-Welt/kk)