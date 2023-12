Apple wird nach einem verlorenen Patentverfahren den Verkauf der neuen Modelle seiner Computer-Uhr in den USA aussetzen. Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sollen vom 21. Dezember an nicht mehr über die amerikanische Website des Konzerns verkauft werden. Nach dem 24. Dezember werden sie dann auch nicht mehr in den US-Stores angeboten. Das sei eine vorsorgliche Maßnahme angesichts einer in einer Woche auslaufenden Prüfungsfrist, teilte Apple am Montag mit.

Die Medizintechnik-Firma Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. Apple habe bei der Entwicklung der Apple Watch illegal Masimo-Mitarbeiter abgeworben und Geschäftsgeheimnisse gestohlen. Das Unternehmen fordert Schadensersatz in Höhe von über 1,8 Milliarden Dollar und Miteigentum an fünf Pulsoxymetrie-Patenten von Apple, in denen Masimo zufolge seine Technologie steckt.

Masimo setzte sich im Oktober in einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC durch, die die Einfuhr der betroffenen Modelle der Apple Watch in die USA untersagte.

US-Präsident Joe Biden kann die Entscheidung der ITC bis zum 25. Dezember noch mit seinem Veto kippen. Apple trifft nun Vorkehrungen für den Fall, dass das Importverbot bestehen bleibt.

Apple bekräftigte zugleich, dass der Konzern mit der Entscheidung der ITC nicht einverstanden sei und verschiedene Wege verfolge, um die Uhren weiterhin verkaufen zu können. (dpa/pma)