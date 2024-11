Apple hat der Übernahme von Pixelmator zugestimmt, den Entwicklern der beliebten professionellen Bildbearbeitungs-Apps Pixelmator Pro und der Fotobearbeitungssoftware Photomator.

In einem Blogbeitrag kündigte das Pixelmator-Team den Verkauf an (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung) und versicherte seinen Kunden, dass “es zu diesem Zeitpunkt keine wesentlichen Änderungen an den Apps Pixelmator Pro, Pixelmator für iOS und Photomator geben wird.” Natürlich folgte darauf der Satz: “Bleiben Sie dran, es wird spannende Updates geben”. Wir können also offensichtlich einige Änderungen erwarten, sobald der Deal abgeschlossen ist und Apple etwas Konkretes ankündigen kann.

Pixelmator Pro ist ein beliebtes professionelles Bildbearbeitungsprogramm, das oft als Alternative zu Photoshop bezeichnet wird, insbesondere für diejenigen, die über ein kleineres Budget verfügen (Pixelmator Pro kostet einmalig 59,99 Euro im App Store). Es ist bisher nur für den Mac erhältlich und verwendet viele Mac-spezifische Technologien für bessere Leistung. Zudem bietet der Hersteller eine iOS-Begleit-App an.

Es ist unklar, was Apple mit der Übernahme machen wird. Wenn wir raten müssten, würden wir sagen, dass Apple die App weiterentwickeln und sie als drittes Softwareangebot für Profis neben Logic Pro und Final Cut Pro anbieten wird. Die Fotobearbeitungs-App von Pixelmator, Photomator, könnte einige ihrer Funktionen in der Bearbeitungsoberfläche der Fotos-App wiederfinden, aber Apple hat anscheinend wenig Bedarf an einer separaten Fotobearbeitungs-App dieser Art für Verbraucher.

(Macwelt/kk)