In einer Welt, in der es billigere Alternativen gibt (einschließlich Apples eigener neuer SE), beschränken sich die interessantesten neuen Funktionen und Designentscheidungen auf die Apple Watch Ultra (im Bergsteiger-Test). Es gibt nur sehr wenige Änderungen gegenüber der letztjährigen Series 7, weshalb sich wohl viele die Frage stellen: Warum sollte man die Series 8 kaufen? Wir haben die neueste Generation getestet.

Design

Abgesehen von einigen neuen Farben und Armbandoptionen (die Sie aber natürlich auch für ältere Modelle kaufen können), gibt es keine äußeren Unterschiede zwischen der Series 8 und der Series 7, was für potenzielle Upgrader eine enttäuschende Nachricht sein könnte. Aber das Design ist und bleibt ein Klassiker.

Mit den sanft abgerundeten Ecken, die sich sehr angenehm am Handgelenk anfühlen, hat Apple einen Klassiker geschaffen. Warum also daran was ändern? Der Kontrast zwischen der matten Oberfläche des Gehäuses und dem Glanz des Bildschirms und der Unterseite ist ansprechend, und der Widerstand des Digital Crown Zifferblatts ist genau richtig kalibriert. Es ist einfach ein schönes Schmuckstück zum Anschauen und Tragen.

Äußerlich ist die Series 8 durchaus in der Lage, den Belastungen des Alltags standzuhalten. Ich habe mir vor zwei Jahren nur leichte Kratzer auf dem Display der Series 6 zugezogen, als ich es beim Anheben des Deckels an einem Brunnen buchstäblich an zerklüftetem Gestein zerkratzt habe. Apple hat das Ion-X-Display auf der Vorderseite, wie es bei der Series 7 eingeführt wurde, seitdem noch robuster gemacht.

Bildschirm

Abgesehen davon, dass es schwer zu zerkratzen ist, ist das Display hell, farbenfroh und reaktionsschnell. Es ist zwar nicht mehr der größte Bildschirm der Apple Watch - diese Ehre gebührt jetzt der 49 mm großen Apple Watch Ultra -, aber es bietet viel Platz für eine Vielzahl von Informationen. Ich habe zum Beispiel das modulare Zifferblatt verwendet, das neben der Uhrzeit erstaunliche sechs Komplikationen bietet. Diese sind alle angenehm groß und leicht abzulesen, sowohl auf dem abgedunkelten als auch auf dem hellen Bildschirm.

Und das immer eingeschaltete Display ist zwar auch bei diesem Modell nicht neu (es wurde bereits bei der Serie 5 eingeführt), aber dennoch ein wertvolles und gut durchdachtes Merkmal. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sein Handgelenk in die richtige Richtung drehen musste, um den Bildschirm aufzuwecken und die Uhrzeit abzulesen.

Unfallerkennung

Während die Series 8 in den meisten Aspekten mit der Series 7 identisch ist, verfügt sie über zwei herausragende neue Funktionen. Die interessanteste heißt Unfallerkennung und folgt einem ähnlichen Konzept wie die Sturzerkennung, die in der Series 4 eingeführt wurde. Anstatt Ihre Bewegungen zu überwachen, um zu erkennen, ob Sie einen potenziell schweren Sturz hatten, versucht sie, die für einen Autounfall charakteristischen Geräusche und Beschleunigungsänderungen zu erkennen. Unterstützt wird dies durch eine beeindruckende Reihe von Hardwaresensoren, darunter Mikrofon, GPS und Barometer, sowie einen verbesserten Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop.

Wie auch bei der Sturzerkennung geht auch die Unfallerkennung vom Schlimmsten aus, wenn Sie ihr nicht manuell etwas anderes mitteilen. Wenn der Algorithmus auf der Grundlage der Sensordaten entscheidet, dass Sie einen schweren Unfall hatten, erscheint ein Bildschirm mit der Frage, ob es Ihnen gut geht und wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden antworten, wird der Notdienst gerufen. Die Uhr sendet außerdem ihren Standort an die Rettungskräfte und die Notfallkontakte des Benutzers.

Es ist erwähnenswert, dass diese Funktion trotz des ausdrücklichen Hinweises von Apple auf den leistungsfähigeren Beschleunigungssensor der Series 8 nicht exklusiv für die Apple Watch ist: Die gleiche Funktion steht auch auf den neuen iPhones zur Verfügung, die vermutlich ähnlich leistungsfähige Sensoren haben. Das scheint aber auch zu bedeuten, dass die Funktion nicht die Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und Körpertemperatur nutzt, die die Uhr in einzigartiger Weise messen kann. Ich bin kein Rettungssanitäter, aber mir scheint, dass bei Unfallopfern Veränderungen in der Herzfrequenz auftreten, die dem Algorithmus helfen könnten, herauszufinden, was passiert ist. Zweifellos hat Apple all dies bedacht.

Dennoch gab es vereinzelte Berichte über Fehlalarme bei Achterbahnen, wie in diesem Reddit-Beitrag beschrieben. Man könnte annehmen, dass sich die Herzfrequenzkurve von jemandem auf einer Achterbahn von der plötzlichen Panik unterscheidet, die jemand bei einem Unfall erlebt - aber auch das ist nicht mein Fachgebiet.

Ich habe bei plötzlichen Notbremsungen im Auto, beim Anfahren und Anhalten im Zug usw. keine Fehlalarme erlebt, aber ich gebe zu, dass ich nicht in einen echten Unfall verwickelt war, um die Funktion richtig zu testen. Ein YouTuber hat jedoch genau das getan, und im Verlauf von drei absichtlichen und leicht alarmierenden Zusammenstößen schien es, dass die Funktion - wiederum auf einem iPhone und nicht auf der Uhr - sowohl bei einem echten Unfall Alarm schlägt als auch mildere Streiche erkennt und abwertet.

Letztlich ist es schwierig, diese Funktion zu beurteilen, da sie (hoffentlich) so selten zum Einsatz kommt. Vielleicht rettet sie Ihnen das Leben, vielleicht hat sie aber auch überhaupt keine Auswirkungen auf Sie. Wir hoffen, dass die meisten Benutzer den Warnbildschirm nie zu Gesicht bekommen werden, aber es ist beruhigend zu wissen, dass es ihn gibt.

Temperatursensor

Die zweite wichtige Neuerung ist ein neuer Temperatursensor - oder besser gesagt, zwei Temperatursensoren, einer auf der Unterseite neben der Haut und ein weiterer unter dem Display der Uhr. Apple sagt, dass diese binäre Anordnung es der Uhr ermöglicht, Veränderungen der Außentemperatur besser zu berücksichtigen, aber sie ist immer noch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, irgendwelche Einblicke zu gewähren: Die Health-App wird darauf bestehen, dass sie mehr Daten benötigt, bis sie die Temperatur Ihres Handgelenks fünf Nächte lang aufgezeichnet hat. Und selbst dann erhalten Sie Informationen in Form von Abweichungen von der Basislinie und nicht in Form einer Temperatur auf Abruf. Es ist kein Thermometer.

Apple möchte nicht den Platz des freundlichen Arztes von nebenan einnehmen und betont, dass der Temperatursensor der Apple Watch "kein medizinisches Gerät ist und nicht für die Verwendung in der medizinischen Diagnose, Behandlung oder für andere medizinische Zwecke bestimmt ist". Wofür ist er also da?

Wahrscheinlich nur als zusätzliche Orientierungshilfe. Sie können die Temperaturangaben der Uhr einfach als wissenschaftlich nicht fundierte Warnung vor drohenden Gesundheitsproblemen betrachten und sich sicherheitshalber untersuchen lassen. Selbst ein Gerät, das nicht medizinisch zertifiziert ist, kann als zusätzlicher Datenpunkt nützlich sein, um zu wissen, wann Sie einen Arzt aufsuchen sollten. Und bei nicht schwerwiegenden Diagnosen wie Jetlag oder übermäßigem Alkoholkonsum müssen Sie nicht unbedingt einen Arzt hinzuziehen, um von den Informationen zu profitieren.

Ich vermute jedoch, dass für viele Nutzer die Hauptbedeutung der Temperatursensoren in ihrer Fähigkeit liegen wird, eine zweite Anwendung zu unterstützen: die Überwachung des Zyklus. Durch die Überwachung der nächtlichen Temperaturveränderungen kann die Serie 8 abschätzen, wann der Eisprung stattgefunden hat, was offensichtliche Vorteile für die Familienplanung hat, und genauere Periodenvorhersagen machen. Das Unternehmen besteht darauf, dass alle von der Apple Watch gesammelten Gesundheitsdaten verschlüsselt sind und weder von Apple noch von Dritten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung eingesehen werden können.

Wenn wir schon über Gesundheitsfunktionen sprechen, dann ist es erwähnenswert, dass die Schlafüberwachung der Apple Watch in diesem Jahr viel besser geworden ist. In der Vergangenheit habe ich mich darüber beschwert, dass diese Funktion weit weniger ausgeklügelt ist als die von konkurrierenden Wearables, aber jetzt erhalten Sie aufgeschlüsselte Zeiten für Wach-, REM-, Kern- und Tiefschlafphasen, zusammen mit Schätzungen des tatsächlichen Schlafs, den Sie hatten, im Gegensatz zu der im Bett verbrachten Zeit. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Änderung in watchOS handelt und nicht um etwas, das spezifisch für die Series 8 ist, aber es ist dennoch ein praktisches Upgrade.

Technische Daten & Akkulaufzeit

Abgesehen vom verbesserten Beschleunigungssensor und Gyroskop ist die offensichtlichste Änderung in der Liste der technischen Daten der Apple Watch im Vergleich zum letzten Jahr der neue S8-Chip. Aber das Wort "neu" macht hier eine ganze Menge her, denn der S8 scheint den Kennungen zufolge auf genau der gleichen CPU zu basieren wie die S7- und S6-Chips der beiden vorherigen Generationen.

Andere Elemente des Chips mögen seit der letztjährigen Hardware optimiert worden sein, aber die Verwendung der gleichen CPU bedeutet, dass Sie keine Verbesserungen bei der Verarbeitungsleistung oder Geschwindigkeit im Vergleich zur Series 7 erwarten sollten. Andererseits: Würden Sie es merken, wenn die Series 8 schneller wäre? Ich fand sie in allen von mir getesteten Apps schnell und reaktionsschnell, aber das war auch bei jeder Apple Watch so, die ich je benutzt habe. Dies ist kein Anwendungsfall, bei dem Apple an die Leistungsgrenze gehen muss.

Apple gibt die Batterielaufzeit mit 18 Stunden an, genau wie bei der Series 7 und der Series 6 davor. Aber (je nach Nutzung) können Sie wahrscheinlich etwas mehr erwarten. Während der Tests hielt die Series 8 durchweg bis zum Nachmittag des zweiten Tages nach einer Aufladung durch. (Im offiziellen Batterietest hielt sie von 7:30 Uhr am ersten Tag bis 16:00 Uhr am zweiten Tag durch, also insgesamt 32,5 Stunden). Das ist für Apple Watch-Verhältnisse beeindruckend, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem man eine Nacht ohne Aufladen bis zur nächsten Nacht durchhalten kann.

Allerdings ist es fraglich, wie viele Nutzer an dem alten Paradigma des nächtlichen Aufladens festhalten werden, jetzt, wo Apple die Schlafüberwachung auf den gleichen Standard wie Fitbit gebracht zu haben scheint. Es könnte sinnvoller sein, die Uhr über Nacht zu tragen, um den Schlaf und die Temperatur zu überwachen, und dann ab und zu ein paar Minuten zu finden, um die Batterie aufzuladen. Und genau hier wird die Ladegeschwindigkeit wichtig.

Glücklicherweise ist die Series 8 (wie auch die Series 7) mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, und laut Apple sollte man in der Lage sein, den Akku in einer Stunde auf etwa 80 % aufzuladen. Ich habe das nicht ganz geschafft, aber es war nicht weit davon entfernt: Die Series 8 war nach 30 Minuten bei 43 % und nach einer vollen Stunde bei 73 %. Das ist ordentlich, aber wie wir schon in unserem Test der Series 7 sagten, ist es nicht schnell genug, um einen wesentlichen Unterschied zu machen. Das Aufladen für einen ganzen Tag in 15 Minuten wäre ein großer Fortschritt; das Aufladen für einen ganzen Tag in einer Stunde ist funktionell so, wie es schon immer war.

Fazit

Wie immer gibt es zwei verschiedene Typen von Apple Watch-Käufern, wobei die Apple Watch Series 8 etwas eindeutiger ist. Entweder Sie

rüsten von einer neueren Uhr auf (Series 6 oder 7) oder

rüsten von einer älteren Uhr auf oder kaufen zum ersten Mal eine Apple Watch

Wenn Sie zum ersten Lager gehören, wird die Series 8 wahrscheinlich nicht besonders attraktiv sein. Es gibt ein paar neue Funktionen, vor allem den Temperatursensor und die Sturzerkennung, aber die meisten Benutzer werden sie nicht brauchen. Wenn Sie ein Gerät der Serie 7 besitzen, gibt es einfach nicht genug Änderungen, um ein Upgrade zu rechtfertigen. Auch Besitzer der Series 6 sollten sich das zweimal überlegen, obwohl sie zumindest ein etwas größeres Display bekommen würden.

Aber für alle, die eine ältere Apple Watch besitzen, und vor allem für diejenigen, die ihren ersten Ausflug in die Welt der Smartwatches planen, ist die Series 8 eine hervorragende Anschaffung. Sie kann zwar nicht mit der Ultra mithalten, aber sie ist besser als jede andere Apple Watch, die das Unternehmen auf den Markt gebracht hat. Und für die meisten Menschen spielt die Tatsache, dass sich seit der letzten Generation nur sehr wenig geändert hat, keine Rolle - sie ist einfach eine objektiv hervorragende Smartwatch.

Das Design sieht gut aus und fühlt sich gut an, es gibt viele Fitness- und Gesundheitsfunktionen (mit einem wachsenden Schwerpunkt auf der Unterstützung im Notfall), und das alles wird von Apples mächtigem Ökosystem unterstützt. Wenn Sie die anderen Produkte des Unternehmens nutzen, macht es wenig Sinn, sich nach einem anderen Produkt umzusehen.

Unsere Wertung

Pro

Klassisches Design

Gute Akkulaufzeit

Überragende Gesundheits- & Fitness-Features

Kontra

Schnellladen könnte schneller sein

Kaum Veränderungen

(Macwelt)