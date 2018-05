Die Apple-Aktie erlebt derzeit einen Höhenflug: In den letzten Tagen hat sie einen neuen Rekordwert in Höhe von 183,83 US-Dollar pro Aktie erreicht. Vorbörslich wird sie am Montag sogar mit 184,88 US-Dollar (Stand: 13:30 Uhr) gehandelt. Damit ist auch der Wert von Apple in den letzten Tagen deutlich gestiegen. 932,755 Milliarden US-Dollar ist Apple aktuell wert. Die magische 1-Billion-Marke ist damit nur noch 67,245 Milliarden US-Dollar entfernt. Sollte der Aktienwert weiter ansteigen, dürfte die Marke bald von Apple gerissen werden. Damit wäre Apple auch das erste Unternehmen mit einem Wert von über 1 Billion US-Dollar, was umgerechnet einem Wert von etwa 840 Milliarden Euro entspricht.

Der Grund für die Entwicklung sind die äußerst positiven Geschäftszahlen, die Apple-Chef Tim Cook in der vergangenen Woche präsentiert hat. Außerdem geht Apple so gut, dass in den kommenden Jahren etwa 100 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgeben will. Milliardär und Philanthrop Warren Buffett hatte infolge dessen öffentlich erklärt, aufgrund der positiven Entwicklung von Apple über 75 Millionen weitere Apple-Aktien gekauft zu haben und den Wunsch geäußert, noch mehr Aktien kaufen zu wollen. Und wenn Buffett Finanztipps gibt, werden viele Investoren hellhörig...

Wer knackt die 1-Billion-US-Dollar-Marke zuerst?

Apple nähert sich, wie bereits erwähnt, der 1-Billion-US-Dollar-Marke und wäre damit das erste Unternehmen, welches sie durchbricht. Dabei sah es vor einigen Wochen noch nicht so rosig aus und die Konkurrenz holte kräftig aus. Dazu gehörte auch Facebook, ehe der Cambridge-Analytica-Skandal für einen Einbruch der Aktie sorgte. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Top 5 der wertvollsten IT-Unternehmen (Stand: 7.5, 13:45 Uhr):

Platz 1: Apple mit einem Wert von 933 Mrd. US-Dollar

Platz 2: Amazon mit einem Wert von 767 Mrd. US-Dollar

Platz 3: Microsoft mit einem Wert von 731 Mrd. US-Dollar

Platz 4: Alphabet (Google) mit einem Wert von 729 Mrd. US-Dollar

Platz 5: Facebook mit einem Wert von 511 Mrd. US-Dollar

Quelle: PC-WELT