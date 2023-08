Die neuesten Gerüchte besagen, dass das iPhone 15 Pro die dünnsten Ränder haben wird, die es je bei einem iPhone gab, aber das ist Apple nicht genug. Einem neuen Bericht von The Elec zufolge hat Apple seine Hauptlieferanten für OLED-Displays - Samsung und LG - gebeten, komplett randlose OLED-Displays für das iPhone zu entwickeln.

Apple möchte dies mit einem flachen Display erreichen, um die charakteristische Form des iPhones beizubehalten, im Gegensatz zu dem "Curved-Edge"-Design, das Samsung und andere Konkurrenten bei ihren Smartphones verwendet. Diese Modelle haben einen Bildschirm, der sich entlang der Kante wölbt, um dem Auge vorzugaukeln, es gäbe keine Ränder. In Bericht von The Elec klingt es so, als ob ein zukünftiges iPhone ohne Rahmen wirklich keine Rahmen haben werde.

Die Herstellung eines flachen OLED-Displays ohne Rahmen bedeutet, dass die gesamte Steuerelektronik unter dem Display untergebracht wird, aber offenbar bleibt dabei nicht genug Platz für die Funkantennen des iPhones für einen störungsfreien Betrieb. Apple arbeitet außerdem mit seinen Partnern an einer Lösung für das Problem der "Unter-Panel-Kamera" (die derzeitigen Kameras unter dem Display sind nicht von ausreichender Qualität für Apples Standards), um ein vollständig nahtloses iPhone-Display ohne Rahmen zu ermöglichen.

Das iPhone 15 Pro wird Berichten zufolge die dünnsten Ränder haben, die es je bei einem Smartphone gab, aber sie werden definitiv sichtbar sein - und das wahrscheinlich über Jahre hinweg auch noch in Nachfolgemodellen. Ein vollständig rahmenloses iPhone wird noch eine Weile auf sich warten lassen, da die von Apple geforderte Technologie mit ziemlicher Sicherheit nicht rechtzeitig für das iPhone 16 im nächsten Jahr fertig sein wird. Aber der Traum von einem randlosen iPhone scheint nicht mehr weit hergeholt zu sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)