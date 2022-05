Anlass für Kritik ist für die Entwickler, dass es Apps gebe, die in sich abgeschlossen seien und keine Updates mehr benötigten, aber immer noch einen gewissen Wert hätten wie etwa ältere Spiele.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR