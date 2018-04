Bereits zum siebten Mal hat das ECC Köln gemeinsam mit der Agentur DotSource Deutschlands beste Online-Shops aus Kundensicht mit dem "Deutschen Onlinehandel-Award - Customers‘ Choice" ausgezeichnet. Das E-Commerce-Institut kürte die Sieger in insgesamt neun Branchen. Die Top-Performer sind: JAKO-O, Apple, Esprit, Heine, Zooplus, Medikamente-per-klick, Gärtner Pötschke, Musikhaus Thomann, Depot und QVC.de. Der Heimtierspezialist Zooplus kann sich - wie bereits im vergangenen Jahr - auch branchenübergreifend an die Spitze der Top-Online-Shops aus Kundensicht setzen und seine Siegesserie damit fortführen.

Im Bereich Consumer Electronics & Elektro schaffte Apple nach Platz zwei in den Jahren 2012 und 2016 in diesem Jahr den Sprung ganz oben aufs Treppchen. Die Vorjahressieger Notebooksbilliger.de und Medion folgen auf den Rängen zwei und drei. "Onlinekunden erwarten weit mehr als die bloße Bereitstellung von Waren. In Zeiten, in denen das Einkaufen über jegliche Touchpoints zur Normalität geworden ist, wollen Kunden den Einkauf mit einer emotionalen Erfahrung verbinden. Ein ganzheitliches Einkaufserlebnis und zusätzliche Services bestimmen heute den digitalen Erfolg", so Christian Grötsch, Gründer und Geschäftsführer der DotSource GmbH.

"One size fits all" hat ausgedient

Die Verleihung basiert auf der Untersuchung "Customers‘ Choice - Beste Online-Shops 2018", mit der das ECC Köln gemeinsam mit DotSource die größten und wichtigsten Online-Shops in Deutschland unter die Lupe nimmt. Die Grundlage dafür ist eine umfassende Konsumentenbefragung, aus der mehr als 13.000 Bewertungen zu rund 100 Online-Shops hervorgegangen sind. Ausgezeichnet wurden die Online-Shops mit der stärksten Kundenbindung, also jene, deren Kunden die höchste Zufriedenheit, Wiederkaufabsicht und Weiterempfehlungsbereitschaft haben.

Die Customers‘-Choice-Untersuchung rückt nicht nur die Kundenbindung der Top-Online-Shops in den Fokus, sondern analysiert die Online-Shop-Performance auch anhand von sieben kundenorientierten Erfolgsfaktoren: User Experience, Content & Inspiration, Convenience, Service, Sortiment, Preis/Leistung und Marken-Image. Dabei zeigt sich: Ein einzelner Erfolgsfaktor, der besonders stark auf die Kundenzufriedenheit und -bindung einzahlt, ist nicht mehr auszumachen. Vielmehr punkten die Sieger des Deutschen Onlinehandel Award - Customers‘ Choice 2018 mit unterschiedlichsten Stärken bei ihren Kunden. "Die neue Customers‘ Choice-Untersuchung macht deutlich, dass ‚One size fits all‘ endgültig ausgedient hat. Allgemeingültige Erfolgsrezepte gibt es im Onlinehandel nicht mehr. Hierfür ist der E-Commerce zu dynamisch und Geschäftsmodelle, Zielgruppen und Branchen sind zu unterschiedlich. Im wettbewerbsintensiven digitalen Umfeld geht es vielmehr darum, sich mit einzigartigen Online-Shops und eindeutigen USPs vom Wettbewerb abzuheben", so Sabrina Mertens, Leiterin des ECC Köln.

Die Branchensieger im Einzelnen