Einfach von iPhone zu iPhone mit Apple Pay bezahlen: Händler können jetzt Tap to Pay und andere kontaktlose Zahlungen akzeptieren, schreibt Apple in seinem Newsroom für Großbritannien.

Die neue Funktion soll "Millionen von Händlern, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Einzelhändlern" ermöglichen, ihr iPhone für Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten und andere digitale Geldbörsen "nahtlos und sicher zu akzeptieren", so Apple, indem sie ihr iPhone und eine von einem Partner unterstützte iOS-App verwenden. Dafür seien weder zusätzliche Hardware noch Extra-Zahlungsterminals erforderlich.

Via Zettle auch Paypal an Bord

Revolut und Tyl by NatWest sind demnach die ersten Zahlungsplattformen, die ihren britischen Geschäftskunden Tap to Pay auf dem iPhone anbieten. Andere sollen bald folgen, darunter auch Zettle by Paypal, womit ein unmittelbarer Konkurrent für das kontaktlose Zahlen auch angesprochen ist. Tap to Pay auf dem iPhone wird in den kommenden Wochen auch in den Apple Stores in Großbritannien eingeführt. Zuvor hatte Paypal sein eigenes Tap to Pay bereits in Deutschland gestartet, allerdings bislang nur für Android-Smartphones.

Bequem für Händler und Kunden

Mit Tap to Pay auf dem iPhone können Händler in Großbritannien nun kontaktlose Zahlungen über eine kompatible iOS-App ab einem iPhone XS mit integriertem NFC-Lesemodul und der aktuellen iOS-Version freischalten. An der Kasse fordert der Händler den Kunden einfach auf, sein iPhone oder seine Apple Watch zum Bezahlen mit Apple Pay, seiner kontaktlosen Kredit- oder Debitkarte oder einer anderen digitalen Geldbörse in die Nähe des iPhones des Händlers zu halten, und die Zahlung wird sicher über die NFC-Technologie abgeschlossen, beschreibt Apple das im Ablauf simple und für beide Seiten bequeme Verfahren.

Tap to Pay wurde von Apple in den USA bereits 2022 eingeführt, dies ist jetzt der erste Schritt Richtung Europa. Ob und wann die Funktion auch in die EU-Länder und nach Deutschland kommt, ist bisher nicht bekannt. Doch andererseits geht man davon aus, dass dies bald der Fall sein dürfte. Abgesehen von den USA und Großbritannien gibt es Apples Tap to Pay bisher auch in Australien und Taiwan. (Macwelt)