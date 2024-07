Knapp ein Jahr liegt die Übernahme von Apptio durch IBM zurück. Seitdem hat sich bei dem Softwareanbieter einiges getan. Unter anderem zeichnet jetzt Andreas Junck als Regional VP für den Sales-Bereich in der DACH-Region verantwortlich. Das Unternehmen plant mit Junck, sich verstärkt auf den Ausbau von Partnernetzwerken zu konzentrieren. Gemeinsam mit IBM sollen zudem schnellere Go-to-Market-Aktionen initiiert werden.

Apptio ist Anbieter von Software für Technology Business Management (TBM). Das Unternehmen hat sich auf unter anderem auf langfristige Finanzoptimierung in Multi-Cloud-Umgebungen spezialisiert. Es zählt über 1.800 Kunden, darunter mehr als 60 Prozent der Fortune 100-Unternehmen. Die TBM-Lösung von Apptio liefert Einblicke in die Kosten und Wertschöpfung der IT. Die FinOps-Tools von Apptio ermöglichen effiziente Cloud-Kostenkontrolle und Investitionsoptimierung. Außerdem bietet Apptio eine Enterprise Agility-Lösung an. Sie soll schnelle und flexible Reaktionen auf Marktveränderungen ermöglichen.

"Gemeinsam bieten diese Lösungen eine integrierte Plattform, die alle Aspekte der IT-Wirtschaftlichkeit und -Strategie abdeckt", teilt das Unternehmen mit. Dafür will das Unternehmen nun auch verstärkt Partner gewinnen. Dabei nutzt das Unternehmen Synergien im IBM-Channel. Insbesondere bei Managed Service Providern sieht es viele Möglichkeiten.

Junck wechselte von Gigamon zu Apptio. Er war dort als Senior Sales Director DACH tätig. Frühere Stationen von Junck waren bei Everbridge, Gartner und SAP. Und auch bei IBM war Junck schon einmal: zu Beginn seiner Karriere von 1999 bis 2004.