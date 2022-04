Es ist der Münchner VAD (Value Added Distributor) Aqaio, der die Cloud-Security-Lösungen von Fortanix in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) via Reseller vertreiben soll.

Damit gelang es dem von Richard Hellmeier im September 2019 gegründeten VAD den 13ten IT-Security-Lieferanten unter Vertrag zu nehmen. Mit den Datensicherheitslösungen von Fortanix können Kunden Daten aus unterschiedlichen Cloud-Umgebungen, von SaaS- und von on-premises-Anwendungen sowie aus Datenbanken und Rechenzentren zentral kontrollieren und vor Missbrauch schützen. Insbesondere Firmen aus Branchen wie Gesundheitswesen und Retail, aber auch Finanzdienstleister und Behörden vertrauen Fortanix in Sachen Cloud-Sicherheit und Datenschutz.

Richard Hellmeier freut sich sehr, mit dem "Data Security Manager" (DSM) von Fortanix seinen Resellern in Deutschland eine fortschrittliche Datensicherheitstechnologie anbieten zu können: "DSM hilft, Daten zentral zu kontrollieren und zu verwalten, unabhängig davon, wo sie sich befinden", meint der Aqaio-Geschäftsführer.

Seiner Beobachtung nach hat die Migration von Daten in die Cloud in den letzten Jahren dramatisch zugenommen, und Unternehmen müssen sich nun sorgfältig mit Datenschutzvorschriften wie DSGVO oder Schrems II auseinandersetzen. Laut Hellmeier ist DSM von Fortanix die branchenweit erste nach FIPS 140-3 zertifizierte Multi-Cloud-Datensicherheitslösung.

Hildegard von Waldenfels, Regional Sales Manager Central Europe bei Fortanix, wiederum ist froh, mit Aqaio einen Distributor gefunden zu haben, der dem Anbieter helfen kann, seine Reichweite auf dem deutschen Markt zu erweitern: "Datenschutz war noch nie so wichtig wie jetzt, angesichts der jüngsten politischen Ereignisse. Mit Hilfe von Aqaio können Unternehmen in Deutschland unsere Lösungen leichter erwerben und einsetzen", meint die ebenfalls in München ansässige Managerin.