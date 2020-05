Weltweit realisieren mit unseren Produkten über 2000 Kunden personalisierte Newsletter, automatisierte Kampagnen und Transaktionsmails. Dabei vertrauen sie auf zuverlässig zugestellte E-Mails und Datensicherheit. Über Schnittstellen lässt sich unsere Software mit vielen spezialisierten Systemen vernetzen.

Zum Sonderheft Great Place to Work

Herausragende Initiativen

Gemeinsam viel bewegen

Zweimal jährlich finden Inxmail Summits statt, um unternehmensübergreifend Ziele zu verankern, Erfolge zu feiern und das Wir-Gefühl zu stärken. Außerdem legen die Kollegen und Kolleginnen jährlich für eine Spendenaktion zusammen und verbringen gemeinsam Zeit beim Feierabendbier oder den Inxgames – einem internen Turnier.

Nachhaltig wohlfühlen

Ob ergonomische Arbeitsplätze oder gratis Kaffee, Tee, Mineralwasser sowie frisches Bio-Obst und Gemüse – der Wohlfühlfaktor wird bei Inxmail großgeschrieben. Das ermöglichen auch eine Mitgliedschaft beim Firmenfitness-Programm Hansefit oder das Dienstrad-Leasing.

Aktiv mitgestalten

Jährliches Fortbildungsbudget und -freiraum ermöglichen es unseren Mitarbeitenden, neue Kompetenzen zu erlernen. Während der Ship-it Days können sie teamübergreifend an selbst gewählten Projekten arbeiten. So entstehen neue Herangehensweisen, spannende Ergebnisse und ein aktiver Austausch.

Das sagen die Mitarbeitenden

93 Prozent der Mitarbeitenden schätzen, dass sie sich bei Bedarf auch kurzfristig freinehmen können.

Wir sind immer auf der Suche nach klugen Köpfen in den Bereichen Software Development, IT Administration, Technical Support sowie Care & Consulting. In diesen und weiteren Fachgebieten freuen wir uns über qualifizierte Bewerbungen.

Kontakt: Vanessa Jahr, 0761 296979-0, jobs@inxmail.de

