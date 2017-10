Arbeit und Arbeitszeiten werden immer flexibler. Dabei verwischen die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben stärker und wird eine gute wie korrekte Zeiterfassung immer wichtiger.

Die Gestaltung der Arbeitszeit hat großen Einfluss auf Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Sie greift tief in das soziale Leben der Beschäftigten ein, bestimmt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, entscheidet mit darüber, ob Freizeit sinnvoll genutzt werden kann oder nicht“, erklärt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die sinnvolle Einteilung der Arbeitszeiten.

In diesem Kontext verweist die Dortmunder Bundesbehörde auf die unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu Zeiten der industriellen Revolution, aber auch auf das bestehende Karoshi-Phänomen in Japan, den Tod durch Überarbeiten. Jüngste Fälle wie der mutmaßliche Erschöpfungs-Tod eines deutschen Investmentbanking-Praktikanten in London oder der traurige Trend zu zeitlich und gesundheitlich aus dem Ruder laufenden IT-Projekten sind mahnende Beispiele.

Welche Arbeitszeitmodelle es gibt

Auf der anderen Seite müsse die Arbeitszeitgestaltung selbstverständlich auch und insbesondere den betrieblichen Erfordernissen der Unternehmen gerecht werden wie etwa optimale Maschinenlaufzeiten, Termintreue, Kundenservice und Qualitätssicherung, so die BAuA. Diese Vorgehensweise diene allen Interessen und sei eine Quadratur des Kreises, die „sich in der Praxis als zwar nicht ganz einfaches, aber dennoch lösbares Problem darstellt“.

Die Bundesbehörde spricht hier die immer populärer werdenden flexiblen Arbeitszeitmodelle an. So gibt es unzählige, auf die jeweilige Situation von Unternehmen und Arbeitnehmern zugeschnittene Lösungen wie Gleitzeit, Funktionszeit, Wahlarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, Jahresarbeitszeit, Job-Sharing, Telearbeit und weitere Varianten mit Bereitschaftsdiensten.

Wie diese Konzepte zu handhaben sind und welche öffentlichen Institutionen wie auch privaten Beratungsstellen weiterhelfen, zeigt auch die PDF-Broschüre „Flexible Arbeitszeitmodelle“ des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa). Diese Institution für den Mittelstand wird vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW Köln) betrieben und vom Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) gefördert.

Ausnahmen bilden leitende Angestellte. So unterliegen beispielsweise angestellte Geschäftsführer mit Prokura nicht dem Arbeitszeitgesetz. Trotz bestehender Fürsorgepflicht des Unternehmens und staatlicher Aufsicht können diese so viel arbeiten, wie sie wollen und das auch ohne die sonst übliche Dokumentation.

Gesetzliche Dokumentationspflichten

Als Basis für die Arbeitszeitmodelle dient das besagte Arbeitszeitgesetz (ArbZG), das die Grenzen für die Länge der Arbeitszeit reguliert. Es begrenzt die erlaubten Arbeitszeiten pro Tag, Woche, Monat und Jahr und regelt den Ausgleich beim Überschreiten. Wie der aktuelle Arbeitszeitreport der BAuA zeigt, liegen die Arbeitszeiten von Vollbeschäftigten regelmäßig über den vertraglichen Regelungen der Tarifpartner. Dagegen würde gerne ein Drittel der befragten Teilzeitbeschäftigten mehr arbeiten.

Unabhängig davon ist auf eine sauber dokumentierte Arbeitszeit zu achten. Auch dieses ist teilweise vom Gesetzgeber geregelt. Seit mehr als zwei Jahren sind Arbeitgeber zum Beispiel im Rahmen des Mindestlohngesetzes (Milog) verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen. Auch für Mini-Jobber, also geringfügig Beschäftigte, gilt die Dokumentationspflicht.

Selbstständig oder Zeitarbeit? Was Freiberufler beachten müssen.

Ab April 2017 können sich Auftraggeber nicht mehr vor juristischen Folgen in Sachen Scheinselbstständigkeit schützen, indem sie Selbstständige über eine Vermittlungsagentur buchen. Unternehmen versuchen deshalb verstärkt, Freelancern eine Beauftragung in Zeitarbeit anbieten. Vor einen Wechsel in die Festanstellung sollten Freiberufler jedoch folgende Punkte bedenken. Weisungsrecht vergegenwärtigen

Als Zeitarbeiter unterliegt der dann "Nicht-Mehr-Selbstständige" dem Weisungsrecht des Arbeitgebers auf Zeit. Dessen Anordnungen ist Folge zu leisten. Er muss sich zum Beispiel Urlaub genehmigen lassen und auch sonstigen Regeln folgen. Gehalt kalkulieren

Gehaltsforderungen müssen gut überlegt sein. Berücksichtigt werden sollte, dass bei einem Angestellten Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung fällig werden. Außerdem sind Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bezahlten Urlaube sowie Feiertage zu berücksichtigen. Der Auftraggeber zahlt somit einen Aufschlag von 90 bis 110 Prozent auf das Gehalt des Zeitarbeiters. Da der Zeitarbeiter damit deutlich mehr verdient als vergleichbare Angestellte, dürfte das Auftragsverhältnis nach neun Monaten beendet werden, weil ansonsten die Equal-Pay-Regelung greift. Verträge kündigen

Versicherungsverträge, die für die Selbstständigkeit abgeschlossen wurden, müssen gekündigt werden. Kündigungsfristen sind einzuhalten. Fällt das Gehalt unter die Beitragsbemessungsgrenze, muss sich der Zeitarbeiter in der gesetzlichen Krankenkasse versichern. Die private Krankenversicherung kann er kündigen, womit die Altersrückstellung allerdings hinfällig wäre. Sie kann aber auch auf eine kostenpflichtige Anwartschaft umgestellt werden. Steuerliche Faktoren bedenken

Steuerlich werden Selbstständige und Angestellte unterschiedlich behandelt. Für Zeitarbeiter entfällt der Abzug der Vorsteuer, und es können nicht mehr alle Kosten steuerlich geltend gemacht werden. Abschreibungen, die das Einkommen reduzieren, entfallen. Altersvorsorge planen

Die meisten Selbstständigen haben eine private Altersvorsorge. Diese lässt sich in der Regel nicht von heute auf morgen aussetzen. Die Kosten laufen also weiter, während gleichzeitig in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wird. Diese Doppelbelastung muss unbedingt beachtet und eingeplant werden. Flexibilität sichern

Selbstständige können ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort zumindest theoretisch selbst bestimmen. Selbstständige können ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort zumindest theoretisch selbst bestimmen. Als Angestellter ist das nicht mehr möglich. Vertragsverhandlungen gut vorbereiten

Es empfiehlt sich, vor der Vertragsunterzeichnung die verschiedenen Konsequenzen zu prüfen. Damit stehen die Chancen am besten, die eigenen Vorstellungen realisieren zu können. Handeln Sie flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten, aus. Dabei sollten Selbstständige und Auftraggeber die Zusammenarbeit so gestalten, dass sie der Deutschen Rentenversicherung keine Argumente für Scheinselbstständigkeit liefern. Zusammenarbeit neu gestalten

Sprechen Sie mit dem Auftraggeber über die Konsequenzen, die Sie als Zeitarbeitnehmer treffen würden. Prüfen Sie dabei die Kriterien für eine Scheinselbstständigkeit genau und gestalten Sie die Zusammenarbeit gegebenfalls neu.

Arbeitszeit korrekt berechnen

Es kommt immer wieder zu Fragen, wie sich aus einer vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit die monatliche oder tägliche Arbeitszeit errechnen lässt, die ein Arbeitnehmer leisten soll. Zum Errechnen der täglichen Arbeitszeit kann die Anzahl der Arbeitstage pro Woche wie einer Fünf- oder Sechs-Tage-Woche mit dem wöchentlich vereinbarten Zeitrahmen in einer einfachen Formel verglichen werden: Die Division der ersten mit der zweiten Information ergibt zum Beispiel bei 40 Arbeitstagen über dem und fünf Tagen unterm Strich acht Stunden pro Tag.

Schwieriger wird es beim Ermitteln der monatlich zu erbringenden Arbeitszeit. Hierfür ist der so genannte Wochenfaktor nötig, der sich über diesen Näherungswert berechnen lässt: Aus dem Teilen der Wochen (überm Strich) und Monaten (unterm Strich) resultiert zum Beispiel bei 52 Wochen und zwölf Wochen ein Wert von 4,333 Wochen im Monat. Experten berechnen beim exakten Wochenwert auch die Schaltjahre im Zeitrahmen von 400 Jahren, so dass bei diesem Dividieren ein Wert von 4,348 herauskommt, der auf 4,35 aufgerundet wird. Diese Größe findet sich sowohl in verschiedenen Tarifverträgen als auch in der Lohnsteuerrichtlinie wieder.

Auf dieser Basis ist lediglich die wöchentliche Arbeitszeit mit dem Wochenfaktor zu multiplizieren, so dass sich bei einer 40-Stunden-Woche 174 Arbeitsstunden im Monat ergeben (müssen). Eine solche Formel ermöglicht auch das Berechnen der Arbeitstage, die bei fünf geleisteten Tagen in der Woche - mal dem Faktor 4,35 – genau 21,75 Tage pro Monat vorgibt.

Die richtigen Tools nutzen

Die obigen Rechnungsbeispiele stammen vom Internet-Blog der Online-Plattform shiftjuggler.com. Weitere Lösungen bieten Softwaresysteme wie Clockodo, Time&Bill, Timr, Timesheet Cloud oder TimeTac. Schließlich stellt eigentlich jeder Arbeitgeber im beiderseitigen Interesse technische Hilfsmittel bereit, mit denen die Arbeitszeiten registriert werden. Das Spektrum reicht insgesamt von der klassischen Stempeluhr über die webbasierte Zeiterfassung per Desktop-PC und mobilen Computern bis hin zu speziellen Tool-Anwendungen über die Cloud.

Die Nachweise der geleisteten Arbeitszeit müssen Arbeitgeber mindestens zwei Jahre aufbewahren und im Streitfall einem Betriebs- oder Personalrat jederzeit den Einblick in die Unterlagen gewähren. Falls Arbeitgeber diese partout nicht vorlegen wollen, können die Arbeitnehmervertreter dagegen rechtlich vorgehen. Uneinsichtige Arbeitgeber können dann sogar mit einer Strafzahlung vom Gericht belangt werden.

Arbeitszeitbetrug

Es hat aber auch schon Fälle gegeben, in denen Arbeitnehmern ein konkreter Arbeitszeitbetrug nachgewiesen und außerordentlich gekündigt wurde. Ein solcher Verdacht betraf ausgerechnet einen Betriebsrat und seine im gleichen Unternehmen beschäftigte Ehefrau, die wohl private Autofahrten dienstlich registriert haben. Das Erledigen privater Wocheneinkäufe in Verbindung mit vorgeblichen Einkäufen für ein Büro oder eine Abteilung kann genauso eine beliebte Masche sein wie das private Internetsurfen oder Chatten.

Aber auch das bewusste Unterlassen der Zeiterfassung oder eine sonstige Manipulation des Zeiterfassungsverfahrens kann grundsätzlich disziplinarische und arbeitsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. Im Fall eines unerlaubten Ausnutzens eines Gleitzeit-Systems erklärten die Richter des Bundesarbeitsgerichtes den sofortigen Rauswurf einer Unternehmensmitarbeiterin für rechtens. Im Zusammenhang mit der in diesem Fall schwer zu kontrollierenden Arbeitszeit monierten die Richter den mit der Pflichtverletzung verbundenen schweren Vertrauensbruch durch die entlassene Mitarbeiterin.

Vor diesem Hintergrund kommt es also gleichermaßen für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber bei der Arbeitszeiterfassung auf rechtliche Grundkenntnisse, klare Regelungen, Ehrlichkeit und eine hilfreiche wie unbestechliche Dokumentationstechnik an.