Arcserve hat sein Team in Deutschland weiter verstärkt. Neu an Bord sind Meik Kimmel (42) als technischer Pre-Sales-Spezialist und Dirk Cleven (47) als Territory Account Manager Nord. Die beiden Neuzugänge sollen dazu beitragen, Partner und Kunden besser zu unterstützen. Insgesamt ist das Arcserve-Team in Deutschland mit ihnen auf 18 Mitarbeiter angewachsen. Bereits zum 1. Juni 2018 hatte Arcserve mit Thomas Kecskesi einen Territory Account Manager für Bayern, Österreich und die Schweiz vorgestellt. Im Mai wurde ein Distributionsvertrag mit Arrow ECS unterzeichnet.

"Mit der Hilfe von Herrn Cleven und Herrn Kimmel werden wir bei Arcserve unsere Betreuung der Partner und Endkunden in der Region Nord deutlich ausbauen", erklärt Andreas Hellriegel, Direktor DACH bei Arcserve. "Wir sehen auch schon zunehmende Anfragen und freuen uns, dass unsere Sales- und Partnerbetreuung sowohl auf der technischen wie kaufmännischen Seite gut aufgestellt ist. Denn Backup hat nicht nur technisch etwas mit Hochverfügbarkeit zu tun - sondern auch personell."

Dirk Cleven ist als Territory Account Manager für die Betreuung der Arcserve-Reseller und Endkunden in der Region Nord zuständig. Er greift dazu auf über 25 Jahre Vertriebserfahrung im direkten und indirekten Vertrieb in der IT-Branche zurück. Zuletzt war Cleven über sechs Jahre bei Commvault Systems, davor knapp neun Jahre bei der Datagroup AG. Seine Laufbahn begann er 1999 bei UUnet.

Als Pre Sales Consultant DACH unterstützt Meik Kimmel künftig Kunden und Partner von Arcserve in technischer Hinsicht. Kimmel blickt unter anderem auf eine fünfjährige Tätigkeit beim Bechtle-Systemhaus in Mannheim zurück. Dort leitete er zuletzt das Competence Center Virtualisierung & Cloud Computing. Weitere Stationen von Kimmel waren der Posten des technischen Leiters bei der GNS Gesellschaft für Netzwerk und Systemintegration mbH und als Managing Engineer bei DPDHL IT Service GmbH, einem Geschäftsbereich der Deutschen Post.

Arcserve entstand 2014 nach dem Verkauf der Marke Arcserve und der darunter angebotenen Produkte von CA Technologies an den Finanzinvestor Marlin Equity Partners. Es folgte eine Phase der technischen Aufrüstung. Während dieser Zeit wurden im April 2017 die E-Mail-Archivierungstechnologie FastArchiver und im Juli 2017 die Cloud-basierte iRecovery-Lösung Zetta übernommen. Sie werden inzwischen als "Arcserve UDP Archiving" beziehungsweise "Arcserve UDP Cloud Direct" vermarktet.

Noch bis 28. September 2018 laufen zwei Promotion-Aktionen von Arcserve. Sie richten sich an Reseller respektive Endkunden und sollen bei beiden Zielgruppen Interesse für die Arcserve-Produkte wecken. Als deren wichtigsten Vorteil sieht der Anbieter, dass sie aus dem Enterprise-Umfeld bekannte Funktionen für Backup sowie Disaster-Recovery auch für KMU zugänglich machen.