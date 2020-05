Arcserve weitet seine Zusammenarbeit mit Sophos aus. Begonnen wurde die im Herbst 2019. Seitdem ist auf Arcserve-Appliances der 9000er-Serie, die zur Sicherung von Daten im Rechenzentrum des Unternehmens gedacht sind, Security-Software von Sophos vorinstalliert und im Preis bereits enthalten. Sofern Arcserve-Kunden sie verwenden wollen, muss die nur aktiviert werden. Ziel ist es dafür zu sorgen, dass sich keine Schadsoftware in das Backup einschleichen kann.

Der Gedanke an sich ist nicht neu, Arcserve und Sophos nehmen aber mit ihrer Lösung für sich in Anspruch, ihn besonders einfach umgesetzt zu haben. Nun wird die Funktion auch für Arcserve-Appliances angeboten, die Sicherungskopien von Daten aus der Cloud herstellen. Dazu gehören Arcserve Cloud Backup für Office 365 und Arcserve Unified Data Protection (UDP) Cloud Hybrid Secured by Sophos.

"Es besteht ein unglaublicher Bedarf daran, Sicherheits- und Datenschutzlösungen zu integrieren, insbesondere da wir weiterhin beobachten, wie Cyberkriminelle ihre Taktiken weiterentwickeln und aggressiver gegen Backup-Daten vorgehen", zitiert Arcserve in einer Pressemitteilung Phil Goodwin, Forschungsdirektor von IDC. "Die Integration dieser Technologien durch Arcserve kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um Unternehmen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Sicherheitslücken schließen und Datenverluste verhindern können."

Arcserve Cloud Backup for Office 365 Secured by Sophos

"Arcserve Cloud Backup for Office 365 Secured by Sophos" erweitert bei der Nutzung von Office 365 von Microsoft angebotenen, lediglich sehr begrenzten und rudimentären Möglichkeiten zur Sicherung und Wiederherstellung von Daten. Die Appliance sorgt dazu für ein Cloud-to-Cloud-Backup für Exchange Online, OneDrive for Business und SharePoint Online. Notwendig ist das, weil zum Beispiel in Office 365 Daten im Papierkorb lediglich noch für 90 Tage gespeichert werden. Danach werden sie endgültig gelöscht.

Mehr zum Thema: Warum E-Mail-Archivierung außerhalb von Office 365 wichtig ist

Damit lassen sich gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht einhalten, zudem drohen bei Fehlern oder absichtlicher Manipulation - etwa durch das Löschen von E-Mails, die ein Fehlverhalten von Mitarbeitern belegen - Schäden und Unannehmlichkeiten für das Unternehmen. Dasselbe gilt auch für die Wiederherstellung einmal gelöschter Postfächer, die bei Microsoft mit Bordmitteln nur 30 Tage lang möglich ist. Außerdem ist Office 365 laut Arcserve nicht revisionssicher, das Administratoren oder Benutzer Elemente ändern oder zum Beispiel Anhänge löschen können, die sich dann nicht wieder herstellen lassen.

In allen diesen Punkten schaffe das neue Arcserve-Angebot einfach Abhilfe - und sorge durch die Sophos-Integration zudem für ein höheres Sicherheitsniveau - biete also Datensicherung und Datensicherheit in Einem. Deduplizierung und Kompression der Daten gehören selbstverständlich zum Funktionsumfang. Außerdem unterstützt Arcserve Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, eine Parallelisierung der Datensicherung sowie unterschiedliche Storage-Ziele - entweder lokal oder in der Cloud, bei Arcserve in Manchester oder bei AWS in Frankfurt am Main.

Auch interessant: Ebertlang als "Consultant für ergänzende Office-365-Dienstleistungen"

Arcserve Cloud Backup for Office 365 wird als gemanagtes Cloud-to-Cloud-Backup in Paketen von 50 - bis 500, 501 bis 1.000 und für mehr als 1.000 Nutzer angeboten. Channel-Partner von Arcserve profitieren laut Sven Haunold, Territory Account Director bei Arcserve und zugleich zuständig für Large Account Reseller, einerseits davon, dass sie durch die Kombination von Backup und Security Differenzierungsmöglichkeiten erhalten und mehr Projekte gewinnen können, aber auch von den Renewals. Außerdem erhalten sie durch die Security-Komponente einen anderen und häufig einfacheren Zugang zu Kunden, als mit reinen Backup-Produkten. Und drittens lasse sich durch die einfache Konfiguration der aktuell hohe Bedarf an für die Absicherung von Arbeitsplätzen im Home Office leicht adressieren.

Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos

"Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos" ist für die Erstellung von Sicherungskopien anderer, cloud-basierender Workloads gedacht. Möglich sind mit der Appliance als Grundlage laut Anbieter zum Beispiel Backup-as-a-Service (BaaS) und Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS). Bei BaaS werde Backups und Recovery in die Cloud ebenso unterstützt, wie die Wiederherstellung einzelner Dateien oder Daten.

Kommt die Appliance für DRaaS zum Einsatz, lässt sich damit auch ein Virtual Standby einrichten - könnten als zum Beispiel Mitarbeiter, wenn ihre Notebooks darüber gesichert werden, bei einem Ransomware-Befall des Geräts nahezu ohne Unterbrechung zu einem anderen Gerät greifen und mit den Daten in der Cloud wie gewohnt weiterarbeiten.

