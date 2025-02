Vom 11. Februar 2025 an tourt Arcserve mit einer Roadshow durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um das neue UDP 10 vorzustellen. Die neue, ganzheitliche Plattform bietet Backup und Replikation hochverfügbar aus einer Hand an. Eine erweiterte Ransomware-Erkennung ist ebenfalls integriert. Neben der Neuvorstellung stehen unter anderem das Partnerprogramm des Backup-Spezialisten sowie die zukünftige Entwicklung der Software auf der Agenda.

Tagesveranstaltung mit Gewinnspiel

Auf den Arcserve Tech Talks 2025 stehen Details und News über die Datensicherung und Technologie der Arcserve UDP 10 im Mittelpunkt. In verschiedenen Vorträgen werden die Funktionen, Einsatzszenarien und Vorteile der Plattform sowie des SaaS Backups vorgestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich persönlich mit den Experten Alexander Maus, Ugur Yildir und Deniz Holzmann von Arcserve sowie anderen Teilnehmern auszutauschen.

Die Arcserve Tech Talks 2025 starten in Leipzig am 11. Februar 2025, sind am 13. Februar in Düsseldorf und am 20. Februar in Salzburg. Danach trifft man sich am 6. März in Hamburg, am 18. März in München und am 20. März 2025 in Stuttgart. Der Abschluss der Tour ist dann in Zürich am 10. April 2025. Bei den Tech Talks besteht gegen Ende der Veranstaltung die Möglichkeit, bei einem interaktiven Quiz attraktive Preise zu gewinnen.

Weitere Informationen, die genaue Agenda und das Anmeldeformular finden sich unter diesem Link.