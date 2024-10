Maik Höhne soll bei Arctic Wolf das Partner-Ökosystem ausbauen und die Expansion in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Region Nordics vorantreiben. Dazu hat das Unternehmen ihn als Channel Director DACH und Nordics an Bord geholt.

Höhne, der sich selbst als "Channel Enthusiast" bezeichnet war zuletzt über 16 Jahre in leitenden Channel-Positionen bei NetApp tätig, zuletzt als Senior Director Channel Sales Germany & Partner Area Lead. Seine Karriere begann er bei Olivetti, es folgten Channel-Stationen bei Extreme Networks sowie im Sales bei Computer Associates.

"Ich freue mich sehr, Teil eines so dynamischen und innovativen Unternehmens zu werden, das sich in den letzten Jahren als führender Anbieter im Bereich Security-Operations-as-a-Service etabliert hat und seit seinem Markteintritt in DACH enorm in der Region gewachsen ist", satgt Höhne. "Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern das volle Potenzial unserer Lösungen ausschöpfen, um die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft auf höchstem Niveau zu erfüllen. Wir haben die einzigartige Chance, durch enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern den Markt nachhaltig zu prägen und die Erfolgsgeschichte von Arctic Wolf fortzuschreiben."

"Maik Höhne bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und eine klare Vision mit, wie wir unsere Channel-Strategie und -Operations in der DACH-Region auf das nächste Level heben können," sagt Johnny Ellis, EMEA Senior Director Channel bei Arctic Wolf. "Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Know-how und seiner Erfahrung maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Präsenz sowohl in bestehenden als auch in neuen Partnerschaften auszubauen, da er beträchtlichen Einsatz auf Führungsebene mitbringt."

Auch Tim Berndt, Regional VP Sales DACH bei Arctic Wolf, freut sich, dass Maik Höhne Teil des Teams ist: "Mit ihm gewinnen wir eine erfahrene Führungskraft, die unser Geschäft in der DACH-Region entscheidend voranbringen wird. Seine umfassende Erfahrung und Expertise im Channel werden uns dabei helfen, unsere Marktposition auszubauen und unsere Partnerlandschaft zu stärken."

