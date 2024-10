Bereits seit Oktober 2024 ist Alain Tanner Channel Account Manager für die Region Alps beim Security-Dienstleister Arctic Wolf Networks, die ihren Hauptsitz in Minnesota/USA und ein Büro in Frankfurt betreiben. Tanner soll die Angebote zu Managed Detection and Response, Managed Risk, Managed Security Awareness, Incident Response sowie den Concierge Security Service in der Region etablieren, die Marktposition ausbauen und die Beziehungen zu den Resellern stärken. Er berichtet an Maik Höhne, Director Channel Sales DACH & Nordics.

Erfahrung für mehr Wachstum

Alain Tanner bringt langjährige Channel-Erfahrung mit und war zuletzt neun Jahre bei VMware in verschiedenen Sales- und Channel-Positionen tätig. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Samsung, Apple und Swisscom. In seiner neuen Rolle verantwortet Tanner die Rekrutierung und Verwaltung von Reseller-Partnerschaften. Weiterhin soll er neuen Partnern die Angebote, Services und Strategien des Dienstleisters näherbringen und das Wachstum in der Region vorantreiben.

"Unser Ziel ist es, unsere Kunden gemeinsam mit unseren Partnern bestmöglich zu unterstützen. Dabei legen wir auch großen Wert auf räumliche Nähe und den persönlichen Kontakt, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken", so Maik Höhne, Director Channel Sales DACH & Nordics bei Arctic Wolf Networks. "Wir freuen uns daher sehr, dass Alain Tanner uns mit seiner umfassenden regionalen Channel-Erfahrung unterstützt. Er wird entscheidend dazu beitragen, unser Wachstum in der Schweiz und Österreich voranzutreiben."

"Ich freue mich sehr, das Partnernetzwerk von Arctic Wolf in der Schweiz und Österreich weiter zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten mit strategischen Partnern zu erschließen", sagt Alain Tanner. "Arctic Wolf ist ein spannendes und schnell wachsendes Unternehmen. Ich bin begeistert von der Möglichkeit, unsere innovativen Security-Operations-Ansätze gemeinsam mit unseren Partnern voranzutreiben und dabei einen echten Mehrwert für unsere Kunden in der Region zu schaffen."

