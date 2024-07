Arrow ist in anderen Ländern schon länger Distributionspartner von Arista Networks. Jetzt wurde die Vereinbarung auf Deutschland erweitert. Damit können Reseller und Dienstleister nun auch bei Arrow die Netzwerkprodukte von Arista beziehen. Zusätzlich bekommen sie Zugang zur Expertise der Arrow-Mitarbeiter.

Bisher setzte Arista Networks für den Vertrieb in Deutschland auf Exclusive Networks, Icos und Novastar. Bei Exclusive stehen Datacenter-Networking und SDN im Fokus. Icos (damals noch Brainworks) und Novastar kamen durch ihre Partnerschaft mit dem von Arista übernommenen Unternehmen Untangle hinzu und fokussieren sich auf die jetzt als "Arista Edge Threat Management" angebotenen Firewalls.

"Arrow und Arista Networks arbeiten seit mehreren Jahren in Nordamerika und Europa zusammen. Die Ausweitung dieser Vereinbarung auf Deutschland unterstreicht unseren gemeinsamen Erfolg", sagt Mathias von Bescherer, Geschäftsführer von Arrow Enterprise Computing Solutions in Deutschland. "Die innovativen Netzwerklösungen von Arista Networks werden nun unser Portfolio erweitern und unseren Channel-Partnern in Deutschland Zugang zu Spitzentechnologie bieten."

"Die Zusammenarbeit mit Arrow ist ein wichtiger Meilenstein für Arista Networks bei der Ausweitung unserer Reichweite in Europa", sagt Michael Sicklinger, Vertriebsdirektor für die DACH-Region bei Arista Networks. "Sowohl die umfassende Marktkenntnis und die Vertriebskapazitäten sowie die starken Beziehungen von Arrow zu Channel-Partnern, als auch entsprechende Supportprogramme werden maßgeblich dazu beitragen, unsere Lösungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen."