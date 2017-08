Röder verfügt über langjährige Erfahrung bei der Konzeption und Implementierung von UCC-Systemen (Unified Communications & Collaboration). Vor seinem Wechsel zu Arkadin leitete der 46jährige unter anderem das Kommunikationsberatungsunternehmen Consulting Factory und war über 20 Jahre für Microsoft tätig. Als Presales Consultant betreute er marketingseitig und produkttechnisch unter anderem den Microsoft Office Communication Server sowie dessen Nachfolger Microsoft Lync und Microsoft Skype for Business. Röder hat diese Kommunikations- und Zusammenarbeitslösungen bei einer Reihe größerer Unternehmen eingeführt, ausgerollt und betrieben.

"Mit dem breiten Portfolio an UCC-Lösungen und der Netzstruktur von NTT bietet Arkadin ein äußerst attraktives Gesamtpaket für Kunden, die ihre Kommunikation nachhaltig verbessern wollen", erklärt Röder. "Ich freue mich sehr darauf, unsere Kunden bei der Integration innovativer Technologien wie Skype for Business und Cisco Spark zu unterstützen - und gemeinsam mit ihnen die enormen Potenziale der Cloud zu erschließen", so der frischgebackene Technical Presales Consultant.