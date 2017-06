Die Münchener Niederlassung von Ixia, eine Tochter von Keysight, hat die auf EMEA ausgeweitete Zusammenarbeit mit Arrow Electronics bekanntgegeben. Bisher hatten beide Unternehmen nur in Nord- und Lateinamerika zusammengearbeitet. Mit dem neuen Vertrag kann Arrow das komplette Portfolio Ixias nun auch in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika anbieten.

Ixia-Reseller in EMEA haben den Vorteil auf Services und die Expertise von Arrow, wie etwa Ingenieurdienstleistungen oder Unterstützung bei der Systemintegration, zurückgreifen. Partner von Arrow profitieren von Ixias Channel Xcelerate Partnerprogramm, über das sie ihren Kunden End-to-End-Lösungen für die Sicherheit von Netzwerken und Anwendungen anbieten können.

"Die Zusammenarbeit mit Arrow in Amerika hat es dortigen Resellern sehr einfach gemacht, Geschäfte mit Ixia abzuwickeln", so Lori Cornmesser, Vice President of Global Channel Sales bei Ixia. "Arrows enge Verbindungen zu Ixias Technologie-Partnern in Nordamerika und EMEA erleichtert die Integration von End-to-End-Lösungen für Value Added Reseller und deren Kunden."

Durch die neue Vereinbarung mit Ixia können wir unser Netzwerk- und Security-Portfolio um einen weiteren innovativen Hersteller erweitern", kommentiert Nick Bannister, Senior Director and Head of Networking and Security EMEA bei Arrow. Ixias Produkte sind unverzichtbar für eine Reihe unserer Lösungen in den Bereichen Cloud, Mobilität, SDN oder dem Internet of Things. Da Ixia Partnerschaften mit vielen der Marktführer hat, mit denen auch wir zusammenarbeiten, ist die ausgeweitete Kooperation von großem Nutzen für unsere Kunden." (KEW)

