Nachdem Anfang April 2018 Marcus Adä nach längerer Pause wieder ins Distributionsgeschäft eingestiegen ist (ChannelPartner berichtete), besetzt Arrow ECS zum 1. Mai 2018 die Deutschland-Spitze neu. Susanne Endress wird neue Geschäftsführerin bei dem VAD und folgt damit auf Richard Hellmeier, der Ende Juni 2018 den Distributor verlassen wird.

Marcus Adä, Vertriebschef Mittel- und Osteuropa, bedankt sich bei Hellmeier, der durch die Übernahme von Computerlinks 2013 zu Arrow ECS stieß und insgesamt 27 Jahre in beiden Unternehmen an führender Stelle tätig war: "Mit Blick zurück sind wir sehr dankbar für die Beiträge von Richard Hellmeier. Er ist ein Veteran der deutschen IT-Distribution und hat sowohl Computerlinks als auch später Arrow ECS Deutschland mit großem Engagement dorthin geführt, wo wir heute stehen", sagte Adä in seiner Dankesrede.

Und natürlich freut sich der Vertriebschef zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des VADs begrüßen zu dürfen: "Susanne Endress ist eine langjährige Mitarbeiterin, die einen ganzheitlichen Blick auf unser Business hat. Sie ist die ideale Besetzung für die Leitung des Unternehmens in einer der wichtigsten Märkte Europas, und sie wird zum weiteren Wachstum von Arrow in Deutschland beitragen."

Genauso wie Hellmeier gelangte Endress durch die Übernahme von Computerlinks 2013 zu Arrow. Bei dem global agierenden VAD war sie zunächst für Sicherheits- und Netzwerkthemen, später zusätzlich auch für Virtualisierung und Storage zuständig. Die studierte Betriebswirtin startete Ihre Karriere in der IT-Industrie 1998 - bei dem damaligen Systemhaus Integralis (heute: NTT Security), bevor sie 2000 in die IT-Distribution wechselte (damals: Allasso, 2006 durch Magirus übernommen, die wiederum von Avnet akquiert wurde, heute: Tech Data).

All diese Verkäufe erlebte Endress so hautnah nicht meht mit, denn sie wechselte bereits 2004 zu Computerlinks, wo sie sofort das Business Development unter ihre Führung nahm.