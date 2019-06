Lange haben die IT-Distributoren im Cloud-Wertschöpfungsnetz um eine bedeutendere Rolle als die des "Cloud-Aggregators" gekämpft. Das ist ihnen mittlerweile mehr oder weniger gut gelungen. Vorreiter war dabei Arrow ECS, das bereits 2012 mit der Etablierung der "ArrowSphere"-Plattform Maßstäbe setzte. Schon bald kamen die Broadliner Also, Ingram Micro und Tech Data hinzu und auch Wortmann eröffnete mit der "Terra Cloud" inzwischen einen mittelstandstauglichen Cloud-Marktplatz für Reseller.

Die Mehrwertleistungen der Distributoren in der Cloud bestehen meist in der Abrechnung sämtlicher Cloud-Services pro Kunde für den Reseller. Genau in diese Richtung zielen auch die neuen zusätzlichen Features in der Cloud Brokerage-Plattform "ArrowSphere".

Mit der Funktion "FinOps" offeriert Arrow seinen Reseller ein speziell angepasstes Dashboard. Dort können Fachhändler und Systemhäuser das Cloud-Business ihrer Kunden in Echtzeit verfolgen. Sie erfahren darüber zeitnah und detailliert, welche Cloud-Anwendungen ihre Kunden hauptsächlich nutzen. Hier lassen sich schnell Trends erkennen und Reseller können darauf rasch mit den passenden Maßnahmen reagieren.



Verena Weinbrenner, Enterprise Partner Account Manager bei Symantec, und Ralf Wollner, Business Development Manager bei Arrow ACS, beim Launch der Cloud-Plattform in der Arrow-Zentrale in Fürstenfeldbruck.

Christian Reuss, Channel Manager Germany bei Riverbed Technology, mit Florian Veit, Business Development Manager Riverbed bei Arrow.

Jean-Loup Desamaison-Cognet, Vice President DACH Region EMEA von Arrow ECS, heißt die Channel Community Willkommen.

Frederic Braut, EMEA Director Cloud Computing, und Christian Sojtschuk, Cloud Architect bei Arrow, stellen die neue Aggregations- und Handelsplattform ArrowSphere vor

Frederic Braut, EMEA Director Cloud Computing, Arrow, erläutert die Vorzüge von ArrowSphere.

Thomas Erhard, Business Development Manager (Arrow), Eva Schönleitner, Senior Director, Marketing for Central & Eastern Europe (VMware), und Martin Klauser, Channel Marketing Manager Germany (VMware) im Gespräch.

Zusammenkunft von Bernd Reichert, IBM Senior Solution Sales Professional, Anette Karl, Business Development Manager IBM (Arrow), Sabrina Broens, IBM GTS Channel Manager und Harald Herrmann, IBM BPO, IBM Sales & Distribution, diskutieren im Anschluss an den Cloud-Launch mit Business Partnern.

Das Dreisam-Live-Team sorgte auf dem „Wiesn-Opening" in Buscharn am Starnberger See für gschmeidige Wiesn Musik.

Frederic Braut, EMEA Director Cloud Computing (Arrow) eröffnet nach nur drei Schlägen das Wiens Opening mit den Worten „o`zapft is“.

Reges Netzwerken in urigem Ambiente.

Martin Wilhelm, Divisional Director (Arrow) Harald Dinse Channel Development Manager (Arrow), Gabriele Bardelang, Business Partner Executive ( Inforsacom Informationssysteme), und Stefan Paechnatz, Strategic-Partner Alliance Manager, EMEA Alliances & Channels, (Oracle Deutschland) in geselliger Runde.

Im rustikalen Wirtshaus Buscharner Seewirt am Starnberger See kam richtige Wies`n-Stimmung auf.

Claudia Ketzer, Head of Marketing (Arrow) und Mathias Büttner, Senior Channel Marketing Manager (NetApp) fühlen sich wohl in dem urigen Hof.

NetApp-Team: Daniel Gildner, Vertrieb (NetApp), und sein Kollege Tobias Back, Account Manager (NetApp), lassen sich mit Markus Bauer, Channel Development Manager NetApp (Arrow) von der guten Stimmung anstecken.

"MyCloudPortal", das Endkundenportal von "ArrowSphere" bekam im Zuge der Aktualisierung eine neue Benutzeroberfläche. Dort können Endkunden nun ohne großen Aufwand zusätzliche Cloud-Dienste erwerben und ihre Cloud-Abonnements verwalten, also etwa neue Nutzer dazubuchen oder nicht mehr benötigte Accounts kündigen. Diese Kostenkontrolle bekommen Endkunden durch erweiterte Analysemöglichkeiten ihres eigenen "Cloud-Verbrauchs".

Lesetipp: Cloud Marketplaces der Distributoren sind keine Marktplätze

Reseller und Managed Service Provider (MSPs) können "MyCloudPortal" mit eigenen Logos, Farben und Schriftarten individuell gestalten; ja sie können dort sogar ihre eigenen Produkte und Services als eigenständige Artikel (Stock Units, SKUs) in den Warenkorb platzieren. Diese "Waren" können Endkunden dann als "as-a-Service"-Cloud-Dienste einfach bestellen.

» Systemhauskongress CHANCEN IT-Dienstleister sind Treiber und Getriebene der Digitalen Transformation. Damit stehen Sie vor einer doppelten Herausforderung. Auf dem Systemhauskongress CHANCEN am 28. und 29. August 2019 in Düsseldorf loten wir aus, welche Rolle IT-Dienstleister künftig übernehmen werden. Hier anmelden!

Die dritte Neuerung in ArrowSpere betrifft DevOps. Hier erhalten Reseller die Möglichkeit, ihre IaaS- und PaaS-Angebote (Infrastructure & Platform as a Service) besser in das eigene Portfolio zu integrieren, zu koordinieren und zu verwalten. Um die benötigten Ressourcen bereitzustellen, setzen "ArrowSphere"-Nutzer auf den Microsoft-Dienst "Azure Resource Manager" (ARM) beziehungsweise auf die AWS "CloudFormation"-Vorlagen. Hier können die "ArrowSphere"-Teilnehmer auch Lösungen von Drittanbietern nutzen.

Für Alexis Brabant, Arrows Vertriebschef für die Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) ist ArrowSphere bereits eine feste Größe im europäischen Cloud-Markt: "VARs (Value Added Reseller, Anm. d. Red.), MSPs und Endkunden profitieren von unserem end-to-end Cloud-Lifecycle-Management, und wir arbeiten kontinuierlich daran, die Plattform mit neuen Anbietern, Diensten und Funktionsangeboten zu erweitern."

Lesetipp: Arrow geht mit Microsoft und Riverbed in die Cloud

Lesetipp: Arrow richtet Kompetenzzentrum für Oracle Cloud ein