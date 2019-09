Damit werden die Lösungen des Datenspezialisten auch in Deutschland via Arrow ECS erhältlich sein, denn die Vertriebsvereinbarung mit Getvisibility erstreckt sich auf die Regionen Nordamerika und EMEA (Europa, Nahost und Afrika).

Durch die Verbindung aus maschinellen Lernverfahren mit NLP-Technologien (Natural Language Processing) hat deras Anbieter aus Cork/Irland eine Lösung entwickelt, mit der Unternehmen große Datenmengen automatisch klassifizieren können. Sie können rasch feststellen, wo sich sensible Informationen, etwa personenbezogene Daten oder patentrelevante interne Entwicklungen, befinden, und diese Daten besonders schützen - etwa indem sie sie in eine besonders abgesicherte Umgebung transferieren.

"Damit können wir auch geltende Bestimmungen, wie jene der DSGVO, erfüllen", glaubt Ronan Murphy, CEO bei Getvisibility. Durch die Kooperation mit der weltweit tätigen Arrow ECS erhofft sich der Manager eine stärkere Verbreitung seiner Produkte. Seiner Meinung nach fehlt vielen Unternehmen nämlich der Überblick über ihre riesigen Datenmengen, es mangelt an Informationen über deren exakten Speicherort und die individuellen Zugriffsrechte auf diese Informationen. Und sobald diese Daten in die Cloud abgewandert sind, wird es für den Kunden ganz schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen.

Für den VAD mit der Deutschland-Niederlassung in München ist die Aufnahme der Lösungen von Getvisibility nur logisch, denn "künstliche Intelligenz spielt zunehmend eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von immer komplexer werdenden Cyber-Angriffen", so Alexis Brabant, EMEA-Vertriebsleiter bei Arrow ECS. "Getvisibility unterstützt unsere Channel-Kunden bei der schnellen und effizienten Realisierung der Sicherheitsanforderungen ihrer Endkunden. Mit Blick in die Zukunft sind KI und Machine Learning für den Schutz unserer Daten gegen digitale Bedrohungen unverzichtbar", so der Manager weiter.