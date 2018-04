Technologieanbieter Arrow Electronic, Inc. gab die Ernennung von Marcus Adä zum Vice President Sales für Zentral- und Osteuropa im Geschäftsbereich Arrow Enterprise Computing Solutions (ECS) zum 01. April 2018 bekannt. Adä verantwortet die Arrow ECS-Geschäfte in der DACH-Region sowie Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn.

Marcus Adä verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche, davon über 20 Jahre im Bereich Distribution. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Adä auf EMEA-Ebene in der Funktion als Vice President für die strategischen Hersteller-Beziehungen und Technologie-Gruppen von Avnet Technology Solutions verantwortlich, die bekanntlich von Tech Data gekauft wurden. Von 2006 bis 2015 war Adä bei Ingram Micro unter anderem als VP und Executive Managing Director für Zentral- und Osteuropa tätig.

Lesetipp: Marcus Adä verlässt Avnet

Weitere Stationen waren ein kurzer Abstecher bei Maxdata, davor war Adä von 1996 an fast zehn Jahre bei Azlan und deren Mutter Tech Data in leitender Funktion unter Vertrag. Seine Karriere begann der Master of Business Administration mit Schwerpunkt Marketing als Trainee und Key Account Manager bei Bull.

"Marcus Adä zeichnet sich durch ein enorm breites und detailliertes Know-how sowohl auf dem Gebiet der Technologiemärkte als auch der Distribution aus", sagt Alexis Brabant, Vice President Sales bei Arrow ECS EMEA. "Im Zuge unseres zunehmenden Wachstums in der wichtigen Region Zentral-Europa wird uns Marcus dabei unterstützen, die globale Strategie und Kerninitiativen von Arrow, darunter unser "Sensor to Sunset" IoT-Portfolio, voranzutreiben." (rw)